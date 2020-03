Coronavirus: Arisa racconta a Domenica In la sua quarantena vissuta in totale isolamento

Stare in casa non è facile, soprattutto per chi è costretto a vivere questo periodo in completa solitudine. Ne sa qualcosa Arisa, rimasta sola a Milano. In collegamento con Mara Venier a Domenica In la cantante ha raccontato la sua quarantena, vissuta insieme agli amati cagnolini ma senza il fidanzato e la famiglia. Ligia alle regole, Rosalba Pippa non esce da ben quindici giorni. L’artista non mette il naso fuori dal suo appartamento neppure per i bisogni dei suoi animali. “La fanno fuori il balcone, poi pulisco tutto”, ha fatto sapere Arisa, che è apparsa piuttosto provata e triste per quello che stanno vivendo tutti gli italiani.

Arisa in quarantena a Milano senza il fidanzato e senza la sua famiglia

“Non esco da 14 giorni. Quando mi alzo faccio le maschere di bellezza visto che i centri estetici sono chiusi. Cucinare? Non ho sempre voglia. Sono anche dimagrita“, ha raccontato Arisa a Domenica In. “Il mio fidanzato non è con me. Quando ci hanno chiuso lui era da un’altra parte”, ha ammesso la 37enne. Come spifferato qualche mese fa a Vieni da me, il nuovo amore di Rosalba è un ragazzo friuliano che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due vivono una storia a distanza e il Coronavirus sta mettendo a dura prova questo rapporto. “Ci vediamo su Whats App”, ha confidato la vincitrice del Festival di Sanremo 2013.

La famiglia di Arisa è rimasta invece in Basilicata

“I miei genitori sono in Basilicata, lì sono fortunati perché hanno una casa in campagna. Alcuni miei nipoti vivono invece in Inghilterra e anche lì ormai il virus è arrivato”, ha dichiarato Arisa che per distrarsi in questo periodo non facile regala quotidianamente ai suoi fan delle dirette su Instagram.