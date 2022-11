Arisa, perché l’ex Di Carlo l’aveva lasciata: il retroscena, parla lui

Il manager racconta in una nuova intervista i veri motivi per cui ha deciso di troncare la sua relazione con la cantante a pochi passi dall’altare

C’è stato un periodo in cui Arisa e il manager Andrea Di Carlo si sentivano finalmente pronti a convolare a nozze dopo una manciata di mesi di relazione. Poi però, purtroppo, ad un certo punto qualcosa nel meccanismo si è inceppato e la coppia “a pochi passi dall’altare” ha interrotto il proprio rapporto sentimentale.

Arisa e Andrea Di Carlo, ad onor del vero, avrebbero poi passato diversi mesi a fine 2021 impegnati in un tira e molla amoroso che aveva tutti i caratteri della telenovela. Eppure, a febbraio del 2021 già si parlava di matrimonio in arrivo, per il quale era pure stata fissata (a quanto pare) una data, il 2 settembre: l’indiscrezione, non confermata dalla coppia, era stata rivelata dal giornalista Santo Pirrotta (grande amico di Arisa) nel corso della trasmissione Ogni mattina su Tv8.

Nonostante i due fossero stati pizzicati nuovamente in atteggiamenti inequivocabili a settembre del 2021, poco più di un anno fa, oggi Arisa e Di Carlo sono ufficialmente due ex fidanzati a tutti gli effetti. E Di Carlo, tra l’altro, ha accettato di concedere un’intervista esclusiva a Mow Magazine dove ha avuto l’occasione di spiegare cosa l’aveva spinto ad annullare le nozze.

Perché Andrea Di Carlo aveva lasciato Arisa? Tutta la verità

Già si sapeva che la furia di Di Carlo era emersa sulla scia di un’intervista concessa a Mara Venier da Arisa nella cornice di Domenica In. L’artista aveva raccontato che in quell’intervista lei, non avendo fatto il nome del futuro marito, aveva fatto molto arrabbiare la sua controparte. Il motivo, stando alle parole dell’artista, era legato ad un necessità di maggior privacy da parte di Arisa. Di Carlo, al contrario, non si è mai nascosto e ha sempre raccontato tutto del loro rapporto, senza filtri.

Intervistato da Mow Magazine, il manager ha così avuto la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti. Ci sarebbero, a quanto pare, ulteriori retroscena in merito. Per esempio, Di Carlo avrebbe preferito che il matrimonio non fosse annunciato in tv, perlomeno non così presto. Ecco dunque le sue dichiarazioni:

“Allora, due presupposti: il primo è che io non ero molto d’accordo col fatto di annunciarlo già in tv e lei lo sapeva. Poi lo fece dire lo stesso al giornalista Santo Pirrotta al programma della Volpe e la notizia uscì su centinaia di testate, va bene. Il secondo presupposto è che non amavo guardarla quando stava in televisione…”

Andrea Di Carlo, poi, ha avuto l’occasione di spiegare cosa successe davvero dopo l’intervista alla Venier. Qui le sue parole in merito: