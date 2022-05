Arisa, parla Vito Coppola: tutta la verità su Lucrezia Lando

Vito Coppola ha avuto questa sera la possibilità di fare chiarezza, una volta e per tutte, sugli ultimi gossip di cui è stato (suo malgrado) protagonista. Il ballerino di Ballando con le stelle si è collegato in diretta su Instagram per parlare con i suoi numerosi follower non soltanto dei suoi imminenti progetti lavorativi estivi ma anche, ovviamente, per rispondere ai rumor riguardanti la fine della sua relazione con Arisa.

La storia d’amore fra Vito Coppola e Arisa si sarebbe conclusa di recente. Gli indizi a riguardo sembrano essere ormai piuttosto chiari. Dopo essere stati “pappa e ciccia” per settimane dopo la la fine di Ballando con le stelle, dove si son0 conosciuti e innamorati, i due non si sono più fatti vedere insieme. Vito è sparito dalle Stories di Arisa e viceversa, tutto questo mentre la cantante lucana toglieva il follow su Instagram al suo ormai ex fidanzato.

A buttare ulteriore carne sul fuoco riguardo a questa rottura era stata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano. La regina dei rumor di Instagram aveva parlato approfonditamente dell’argomento, sottolineando che di recente Coppola era stato pizzicato in dolce compagnia. E che compagnia!

Il danzatore era stato beccato in un’occasione in particolare insieme ad un’altra affascinante ballerina di Ballando, Lucrezia Lando. Stando alle voci apparse online, sarebbero state proprio queste presunte corna il motivo dietro alla rottura fra Coppola e Arisa. L’artista di Mi sento bene, tra l’altro, avrebbe di recente tolto il “segui” social anche alla stessa Lando. Ma qual è la verità?

Vito Coppola e Lucrezia Lando in diretta su Instagram fanno chiarezza sul loro rapporto

Il ballerino si è collegato in streaming ma non esattamente “a cuor leggero”. Prima di iniziare, Vito Coppola ha infatti impostato il fratello Jonathan come moderatore dei commenti, per non rischiare di ritrovarsi volgari insulti.

Dopo qualche convenevole, il danzatore ha risposto alla domanda per la quale tutti i suoi fan cercavano disperatamente una risposta, ovvero “In che rapporti sei con Lucrezia?”. Qui sotto la risposta di Coppola in persona:

“Dovreste sapere che il rapporto fra due persone di amicizia può anche essere normale. Ne parlo con voi in modo tranquillo, cerco di spiegarvi perché non vorrei ci fosse una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti di “Rosy”. Io e Lucrezia siamo solo amici, abbiamo un bel rapporto. Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo”.

A questo punto, a sorpresa, è entrata nella diretta anche Lucrezia Lando, stanca dei gossip tanto quanto Vito Coppola. Anche la “terza incomoda” si è espressa a riguardo, chiarendo che fra lei e il ballerino c’è solo una semplice amicizia. Coppola ha poi ribadito, per ben due volte, lo stesso concetto: “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”. Basteranno queste frasi per porre fine al chiacchiericcio?