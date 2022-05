Non c’è pace in amore per Arisa. Sarebbe giunta di nuovo al capolinea la storia d’amore con Vito Coppola, con il quale lo scorso dicembre ha trionfato a Ballando con le Stelle. Per la cantante e il ballerino si tratterebbe della seconda rottura nel giro di pochi mesi. Un legame tormentato che da tempo sta appassionando fan ed esperti di gossip.

Per il momento nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma Arisa e Vito Coppola non si fanno più vedere insieme, né sui social network né in giro tra eventi e locali. Inoltre l’ex vincitrice del Festival di Sanremo ha smesso di seguire l’insegnante di ballo su Instagram e lo stesso ha fatto il giovane di Eboli. Ignoti i motivi del presunto addio anche se in rete è trapelato il nome di una terza incomoda.

Stando a quanto riporta Deianira Marzano Vito Coppola sarebbe stato avvistato più volte in teneri atteggiamenti con Lucrezia Lando, altra nota ballerina di Ballando con le Stelle. E forse non è un caso che Arisa abbia tolto il follow pure alla Lando, con la quale in passato ha condiviso più di una serata. Dietro l’intera faccenda si nasconde forse un nuovo triangolo amoroso?

La storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti a Ballando con le Stelle 2021. Tra una rumba e un tango è esplosa la passione: la liaison ha però spiccato il volo solo dopo la fine del programma di Rai Uno. Poche settimane dopo la vittoria la prima rottura, avvenuta per incompatibilità caratteriali.

Lavorando di nuovo insieme, questa volta a Il Cantante Mascherato, i due si sono riavvicinati e hanno iniziato a fare sul serio: prima le presentazioni in famiglia, poi l’idea di una convivenza a Roma. Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, non ha avuto problemi a portare con sé il fidanzato alla festa di compleanno dell’amica Barbara d’Urso.

Tra dediche romantiche e ospitate televisive l’ennesimo fulmine a ciel sereno: Arisa e Vito hanno smesso di seguirsi sui social network. Crisi passeggera o addio definitivo? E quanto ha pesato la vicinanza tra Coppola e Lucrezia Lando?

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 29 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.

Chi è Lucrezia Lando

Classe 1998, Lucrezia Lando è una ballerina di Bassano del Grappa. Prima di entrare nel cast di professionisti di Ballando con le Stelle ha tentato senza fortuna i provini di Amici. Fa parte della squadra di Milly Carlucci dal 2018. Nel 2020 ha vinto in coppia con l’attore e fonico Gilles Rocca. Per un periodo è stata legata ad un altro ballerino dello show, Marco De Angelis.