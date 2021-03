Arisa non voleva sposare Andrea Di Carlo: “Ho cercato di farglielo capire”

Anche Arisa ha commentato la fine della sua storia con Andrea Di Carlo. La cantante ha svelato che lui ha una ex moglie e tre figli e lei ha accettato tutto anche se una donna molto impegnata. Fa la cantante, ha un lavoro davvero impegnativo che lui deve sapere accettare. Per il volto di Amici 20, doveva rispettare le sue scelte e non dirle ‘o me, o tutto il resto’, poiché si è definita una donna molto indipendente. Forse è questo il fulcro della lite che ha portato a mettere la parola fine alla loro relazione. Negli ultimi anni Arisa si è fatta le ossa per costruire la sua carriera professionale, raggiungendo anche traguardi importanti. Ora non può permettere che qualcuno arrivi e pensi di rivoluzionarle la vita come vuole.

Intervista dal settimanale DiPiù Tv, ha lasciato intendere che non voleva sposare Andrea Di Carlo. L’uomo sarebbe stato frettoloso e lei si è fatta trascinare: una persona straordinaria, sì, ma forse la proposta di matrimonio è arrivata un po’ troppo presto:

“Gli sono stata vicino, ma di più non posso. Non sono fatta per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”

Andrea Di Carlo e l’addio ad Arisa: “Non la sposo più, non torno indietro”

Dopo le lacrime di Arisa a Domenica In per il fidanzato Andrea Di Carlo, pare che tra i due sia davvero finita e non c’è modo di tornare indietro. È stato il manager a confermare il tutto, ad aver lasciato la maestra di canto di Amici 20 e ha annullato le nozze previste per il 2 settembre prossimo. Intervistato dalla rivista diretta da Osvaldo Orlandini, ha dichiarato che ognuno ha bisogno di sentirsi riconosciuto nella vita, dal padre, da un genitore, da qualcuno, e lui ha bisogno di essere riconosciuto dalla sua donna. Secondo l’ex promesso sposo se Arisa ha accettato di sposarlo non può permettersi che facciano vedere le sue foto senza essere citato:

“Il modo in cui si è comportata non va bene, non si fa così, non torno più indietro”

Ha specificato, inoltre, che non è il suo manager e finché sono stati fidanzati la aiutava nel suo lavoro come fa un uomo che aiuta la propria donna. Forse la mancata citazione a Domenica In, uno dei contenitori più popolari e più visti dal pubblico televisivo, sia stata solo l’ultima goccia di una crisi già in atto.