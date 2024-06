Arisa, l’abito trasparente in punti strategici: pubblico a bocca aperta

Arisa è stata recentemente ospite ad un concerto dei Club Dogo che si è tenuto allo stadio San Siro di Milano. La cantante, salita sul palco per cantare “Fragili” con il gruppo di rapper, si è presentata con un abito trasparente che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Scopriamo insieme qual è stata la reazione del pubblico presente.

E’ ormai da qualche tempo che Arisa ci ha abituati ad un look audace. La cantante ha difatti abbandonato gli occhiali dalla spessa montatura nera e gli abiti in stile retrò che la caratterizzavano all’epoca della sua partecipazione al Festival di Sanremo nelle nuove proposte con il brano “Sincerità” per passare a vestiti maggiormente sexy. Questa volta, però, sembra essersi superata. Rosalba Pippa, nome di battesimo di Arisa, è stata invitata al concerto dei Club Dogo allo stadio San Siro per eseguire con loro il brano “Fragili”. Una volta salita sul palco, l’artista si è presentata con un abito dall’effetto vedo non vedo e senza reggiseno.

Nello specifico Arisa ha indossato un vestito nude attillatissimo con paillettes e delle vistose trasparenze in punti strategici, precisamente in prossimità del seno, dell’ombelico e delle gambe. Le immagini ed i video della cantante al concerto dei Club Dogo con l’audace look hanno fatto immediatamente il giro del web, diventando virali. Su TikTok sono tantissimi i filmati dell’esibizione che ha lasciato decisamente a bocca aperta, non solo per le indiscutibili capacità vocali di Rosalba. A far parlare, difatti, è stato soprattutto il suo abito, che ha lasciato il pubblico stupefatto. Insomma ha distolto un po’ l’attenzione dai Club Dogo, tornati a San Siro per la prima volta dopo la loro reunion.

La reunion dei Club Dogo

La band di rapper composta da Jake La Furia, Gué Pequeno e Don Joe ha annunciato il ritorno nell’ottobre del 2023 con un video pubblicato su Instagram con l’attore Claudio Santamaria. All’epoca i tre anticiparono ai fan che sarebbero tornati insieme nel 2024 e così è stato. Il loro tour nei Forum di quest’inverno ha riscosso un grande successo.