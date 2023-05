La 22esima edizione di Amici si concluderà questa sera, domenica 14 maggio, su Canale 5 con quella che si prospetta essere una finale emozionante. A sfidarsi per aggiudicarsi la tanto ambita coppa saranno i quattro concorrenti finalisti, due ballerini e due cantanti: Isobel, Mattia, Wax ed Angelina. Dopo ben 8 mesi, i ragazzi finalmente sapranno chi tra di loro sarà il vincitore. Tra i protagonisti di questa edizione, c’è stato senza dubbio Wax. Tra alti e bassi, il cantante è riuscito ad arrivare fino alla fine guadagnandosi l’affetto di una grande fetta di pubblico. Ma, la sua fan numero uno rimane comunque colei che ha creduto in lei sin dal primo momento, la sua insegnante Arisa.

Sin dalla sua entrata a settembre, Arisa ha sempre supportato Wax in tutti i modi, instaurando con il giovane una meravigliosa relazione, fatta di rimproveri, difese, consigli e affetto. Ora, per la prof, è arrivato il momento di lasciarlo andare e spiccare il volo. In vista della finale, Arisa ha voluto dedicare alcune parole a Wax, per dimostrargli tutto il bene e la stima che prova per lui, cercando di dargli l’ultima carica per affrontare la serata. Ecco le sua lettera accompagnata da un video del cantante mentre si esibisce sul palco di Amici:

Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più.

Grazie a te Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio d’infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre, per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato nonostante tu volessi tenerlo indietro si è fatto avanti, perché è troppo grande per ascoltare la paure. Domani la finale, e mentre ci penso mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai.

Dopodiché, la cantante è andata avanti ringraziando Wax per avergli dato un grande insegnamento durante quest’anno passato insieme. Rosalba (questo è il vero nome di Arisa) aveva già parlato durante una puntata di Amici del difficile momento lavorativo che stava affrontando. Dopo non essere stata presa da Amadeus a Sanremo per il secondo anno di fila, aveva iniziato veramente a credere di aver ormai esaurito le sue risorse. Ma, passare tutti questi mesi insieme ad un ragazzo così pieno di grinta e voglia di fare ha riacceso in lei la luce che le mancava:

Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole, ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli. Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande, che sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me. Io giro per strada tutti mi chiedono di te perché ti amano. Lo meriti per quello che ti si legge dentro e perché sei tanto tanto bravo. Complimenti. In bocca al lupo dalla tua prof. sgangherata, orgogliosissima e grata. Sei un ragazzo speciale, sii per bene, viaggia nella luce e vedrai quanti doni dalla vita avrai.

Quella di Arisa è stata una lettera particolarmente commovente, che ha emozionato tutti i fan di Amici e gli utenti dei social. Le parole dell’artista trasmettevano una sensazione di addio, probabilmente legata al fatto che in una recente intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, aveva dichiarato di non mantenere più contatti con i suoi allievi una volta terminata l’esperienza ad Amici, se non in casi eccezionali. Insomma, è arrivata la fine di un percorso importante e non resta che attendere questa sera per scoprire quale sarà il destino di Wax.