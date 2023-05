Amici, Angelina crolla: la madre le parla di “sciacalli e saccheggi”

Manca davvero poco ormai alla finale di Amici, che andrà in onda domenica 14 maggio, e durante la puntata di oggi del Daytime è andata in onda una sorpresa che la produzione della trasmissione di Maria De Filippi ha organizzato per Angelina Mango. La figlia del cantante scomparso 10 anni fa, in seguito a un malore durante un suo concerto, ha ricevuto alcuni videomessaggi da parte dei suoi amici ma la sorpresa più importante e più emozionante di tutte è stata la lettera di sua madre, nella quale la donna ha fatto riferimento ad alcune parole che il padre di Angelina avrebbe scritto in uno dei suoi ultimi comunicati stampa parlando della figlia e del suo talento musicale.

Il videomessaggio della madre

Questo pomeriggio Angelina è stata invitata ad andare in studio per un soundckeck che alla fine si è rivelato essere molto speciale. Ad attenderla sul maxischermo dietro di lei i videomessaggi di alcuni dei suoi amici che hanno speso delle bellissime parole per la cantante, favorita per la vittoria di questa edizione del talent di Canale 5. Proprio quando Angelina pensava che le sorprese fossero finite, ecco calare in studio un’atmosfera particolare che ha introdotto il videomessaggio di sua mamma, una lettera che la donna ha voluto dedicare alla figlia.

Nel videomessaggio la donna ha parlato del padre di Angelina e si è scusata con la figlia per non averla protetta abbastanza in seguito alla scomparsa di Mango: “Quando papà se n’è andato io forse non ho potuto proteggerti da tutto lo schifo e da tutta la cattiveria che all’improvviso ci sono piovuti addosso. Ho usato gran parte del mio tempo e delle mie energie per cercare di tenere lontano gli sciacalli quando il castello è crollato però oggi, con il senno di poi, credo che forse avrei dovuto fregarmene e permetterlo questo saccheggio, prenderti e portarti lontano in un posto tranquillo dove poter piangere insieme.”

Le parole di Mango per la figlia

Continuando, la mamma di Angelina ha voluto fare un regalo speciale alla figlia leggendole uno degli ultimi comunicati stampa del padre uscito in occasione del lancio del suo ultimo album “L’amore è invisibile“, prodotto grazie alla collaborazione dei suoi figli e nel quale aveva già capito che la strada della figlia sarebbe stata quella della musica.

“C’è da dire che papà 10 anni fa aveva già capito tutto, nel suo cuore aveva già visto quello che saresti diventata oggi e infatti in quel comunicato stampa ha scritto proprio così: “In Get Back vi è lo scontro frontalmente delicatissimo tra la vocalità robusta e potente di un uomo maturo e quella di Angelina, dodicenne di carattere forte di un giovane istinto, capace di melismi complessi e mai invadenti, di velluti timbrici profondi come un affetto e titanici come il significato di un altare. Ascoltando Angelina cantare questa canzone si capisce chiaramente che la musica è un firmamento che ti accoglie fin dalla nascita e ti benedice e sorride con tutte le stelle di cui è capace. Questo non è solamente il giudizio di un padre o quello di un artista. Preferisco pensare che sia il giudizio di un uomo che necessita di apprezzare un fatto artistico per quello che è senza pensare da dove esso arrivi e quale sia il suo punto di partenza. Quelo che conta è sentire inumidirsi gli occhi pur tenendoli chiusi”.”

A conclusione del lungo e toccante videomessaggio la donna ha voluto fare forza alla figlia ed esprimere il suo orgoglio per il percorso che Angelina ha fatto all’interno del programma di Maria De Filippi: “Minni vai, vai sempre a testa alta fiera della tua storia, fiera di tutta la strada e di tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare fino a qui.”

La reazione di Angelina

Al termine della lettera Angelina, molto emozionata, ha esordito con un ironico “Mamma sei pazza? Non puoi fare questo”, e ha continuato con: “Non devi chiedermi scusa di niente. È merito di mia mamma se io sono la persona che sono ed è merito di come abbiamo passato gli ultimi 10 anni della nostra vita. Mi hai fatto capire quello che voglio diventare e voglio diventare esattamente come te. Voglio essere una donna forte e fatta soltanto d’amore come te.”