Arisa in confidenza: “Ecco come sto dopo la rottura con Andrea Di Carlo”

Pare aver trovato un epilogo definitivo la love story vissuta da Arisa e il manager Andrea Di Carlo. La relazione, per certi versi, ha assunto i contorni di una ‘soap opera’, essendo stata segnata a più riprese da addii, ritorni di fiamma, stilettate social e quant’altro. Fatto sta che adesso sembra che la parola fine sia stata scritta senza se e senza ma. Insomma, ricucire stavolta non sembra più possibile. Ognuno per la sua strada, con tanto di arrivederci e grazie. La vicenda è alquanto curiosa, considerando il fatto che fino a poche settimane fa si parlava addirittura di nozze. Al posto dei fiori d’arancio è invece arrivata la rottura. Ma come sta Rosalba in questo momento? La cantante si è confidata con i suoi fan attraverso delle Stories Instagram, spiegando il suo attuale stato d’animo.

“Sto bene, grazie”, ha fatto sapere l’artista che ha aggiunto, in merito alla conclusione della relazione con il manager, che le “cose cambiano nella vita”. “Io so che nella vita le cose cambiano, bisogna rimanere fiduciosi e aspettare che cose belle arrivino nella vita”, ha chiosato la musicista che si è mostrata pacifica e tranquilla. Insomma, nessun stracciamento di vesti, nessun gesto eclatante.

Quando le viene chiesto se, tornando indietro, cambierebbe qualcosa per far andare le cose in maniera diversa, risponde che non è “mai stata una organizzatissima. Sempre fatalista”. “Se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa di me, diventerei un po’ più analitica, razionale, logica e organizzata, ma sarei un’altra”, ha spiegato.

La musicista, chiuso il capitolo ‘domande sentimentali’, si è spostata sul tema Amici di Maria De Filippi. Nella stagione che si è da poco conclusa (stagione dei record sul fronte ascolti per il talent show del sabato sera di Canale Cinque), Arisa è stata protagonista, ricoprendo il ruolo di insegnante di canto. Rosalba ha dichiarato di aver assai apprezzato la lettera di Sangiovanni sui suoi compagni. Quindi ha aggiunto che se potesse le piacerebbe duettare con Raffaele Renda perché lo ritiene un artista “molto bravo”.

Infine ha discusso dei suoi imminenti progetti artistici: entro la fine dell’anno sbarcherà nel mercato musicale con l’album a cui sta lavorando. Prima però c’è da chiudere il video di Ortica. A breve, norme Covid permettendo, tornerà anche in tour, impegnandosi in diversi concerti perché se “io non canto, non sono felice”. In bocca al lupo per tutto!