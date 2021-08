Arisa furiosa, Dagospia replica: la querelle su Amici continua

Continua il botta e risposta mediatico tra la cantante Arisa ed il noto portale di informazione Dagospia, reo – per così dire – di aver anticipato delle notizie riguardanti la partecipazione della cantante lucana alla prossima edizione del talent show Amici.

Il sito di Roberto D’Agostino ha rivelato che Arisa non farà parte della nuova edizione del celebre programma condotto da Maria De Filippi. La diretta interessata però sembra non aver gradito un termine usato da Dagospia, che l’ha definita ‘strampalata’ per le sue sortite e le battute ironiche.

La replica di Arisa quindi non si è fatta attendere. La cantante ha tuonato: “Io non sono sgangherata, sono un’artista” quindi ha aggiunto che sgangherato non è un termine che le si addice. Piuttosto psyco (come il titolo del suo ultimo brano musicale).

Nelle ultime ore è arrivata puntuale la replica di Dagospia, che si difende sottolineando in primis il fatto che circa la notizia pubblicata sul portale non sono arrivate smentite. La trattativa tra l’artista e Amici non ha portato ad un esito positivo.

In secondo luogo, Dagonews tiene a precisare che nella flash news pubblicata sulla cantante non si è mai utilizzato il termine ‘sgangherata’, Piuttosto quello di ‘strampalata’. Arisa sembra quindi aver fatto confusione tra i due termini. A conclusione delle sue precisazione il portale di Roberto D’Agostino aggiunge che se la cantante non vuole essere giudicata per il suo lavoro e non gradisce la pubblicazione di news – peraltro non smentite – “può aprire una merceria“.

Dagospia sottolinea inoltre il fatto che la notorietà, la fama, il successo sono “per chi ha le s-palle per reggerle“. Accade spesso, infatti, che insieme all’esposizione mediatica e alla ribalta si accompagnano anche critiche, polemiche ed altro.

Nella replica del celebre portale consiglia ai risentiti e agli stizziti “una nuova occupazione. Di braccia forti han bisogno i cantieri“. Ora sono in tanti ad aspettarsi una nuova risposta da parte della popolare artista lucana, reduce anche di alcuni gossip circa la sua vita sentimentale.