Arisa fuori da Sanremo, di nuovo: reazione veemente dell’artista

Domenica 3 dicembre Amadeus ha rivelato chi saranno i Big che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi molti esclusi, tra cui Arisa, che c’è rimasta particolarmente male.

“E invece me ne frega parecchio“. La cantante ha risposto così ai tanti rumors sulla sua esclusione dalla gara. Poco prima che il direttore artistico annunciasse i nomi dei cantanti, l’artista aveva pubblicato una sua foto con l’emoji con le dita incrociate. Già da tempo aveva infatti rivelato che era da un po’ che stava cercando di tornare ad essere apprezzata come prima. Le sarebbe molto piaciuto tornare in gara a Sanremo. Erano giunte voci anche che avesse abbandonato la cattedra di Amici per dedicarsi di più alla musica e ad un progetto importante per partecipare al festival canoro.

Ma purtroppo non è andata così. Nonostante gli amici (e non solo) hanno fatto il tifo per lei e pensano che debba avere una possibilità, Arisa è rimasta ancora una volta a casa. Lo stesso destino accaduto a Michele Bravi e ai Jalisse che da anni provano a partecipare di nuovo alla gara.

Gli esclusi da Sanremo 2024

Al Tg1, Amadeus ha annunciato i 27 Big che gareggeranno a Sanremo 74. Tra questi ci saranno grandi ritorni come Fiorella Mannoia, i Ricchi e Poveri, i Negramaro. Ma anche tante novità, artisti che saliranno su quel palco per la prima volta: Alessandra Amoroso, Alfa, Ghali…

Come ogni anno l’attenzione è però focalizzata anche sugli “esclusi“, coloro che avevano presentato una canzone ma che Amadeus ha scartato. Tra questi Michele Bravi, che ha pubblicato la reazione (triste) dopo la scoperta. I Jalisse, che da 27 anni provano a tornare su quel palco, hanno commentato: “27 no! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti”. No anche per Ermal Meta, che aveva annunciato a Viva Rai 2 di aver mandato un brano, qualche giorno fa. Anche due grandi esclusioni: Marcella Bella e Patty Pravo. Tra gli altri: Bresh, Tedua, Alexia, Francesco Gabbani, gli Zero Assoluto, Malika Ayane, Alan Sorrenti e Al Bano. E poi Arisa che si è mostrata molto delusa per l’ennesimo no. Chissà se ci riproverà il prossimo anno o se sarà presente lo stesso ma in altre vesti.