Tutti parlano del bacio tra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle 2021. E molti si chiedono cosa ci sia davvero tra loro: il ballo li ha avvicinati come coppia o come amici? Inutile negare che nel mondo della danza sportiva, soprattutto nei latino-americani e nei caraibici, ci sia molto contatto tra i ballerini e può accendersi la passione. Soprattutto quando non ci sono altri legami sentimentali, come pare sia per Arisa e per Vito Coppola. Lui è stato intervistato da Novella 2000 e non potevano mancare le domande sulla sua partner in pista, che ha conosciuto a pochi giorni da Ballando con le Stelle.

La chiamata di Milly Carlucci ha portato Vito a Roma per conoscersi di persona e per un primo colloquio. Lui si è subito trovato bene, si è trovato subito in sintonia con la conduttrice ed è molto contento di far parte della famiglia di Ballando. Poche settimane fa poi il primo incontro con Arisa, con cui è nata subito l’intesa:

“È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”

Quando ha scoperto che avrebbe ballato con Arisa era contento e pieno di entusiasmo, perché la ritiene un’artista speciale. Non se lo aspettava, è rimasto spiazzato perché pensava che non gli avrebbero assegnato un personaggio come Arisa subito, alla sua prima edizione a Ballando con le Stelle. Anche Arisa ha avuto qualche dubbio, Vito ha rivelato che lei si aspettava qualcuno più grande e magari con più esperienza. Ma lui ha saputo subito rassicurarla: le ha promesso che sarebbe stato all’altezza e oggi sono molto affiatati.

Un affiatamento che è sotto gli occhi di tutti e che cresce, puntata dopo puntata. Sabato scorso c’è stato un bacio improvviso tra i due, così oggi tutti si domandano: Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Insomma, c’è un feeling che va oltre l’amicizia oppure si ferma a un’amicizia speciale? Il ballerino ha risposto così:

“Siamo molto complici. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale”

Nessun accenno però alla presunta fidanzata di Vito Coppola, saltata fuori proprio dopo il bacio a Ballando con le Stelle. Lui non ne ha parlato né è arrivata la domanda nel corso dell’intervista. Forse è un capitolo chiuso?