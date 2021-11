Arisa e Vito Coppola: dopo il bacio in diretta spunta la fidanzata di lui

Continua a far chiacchierare il bacio di Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle. Nel bel mezzo dell’esibizione – una coreografia sulle note di Dirty Dancing – il ballerino ha baciato la sua allieva. Un gesto che la cantante non si aspettava e che ha fatto emozionare i più romantici. Lo slancio di passione era del tutto improvvisato ma è chiaro che tra i due è nato un legame forte e unico.

Pochi giorni dopo la sesta puntata dello show di Milly Carlucci Vito Coppola si è lasciato andare ad una romantica dedica sui social network a corredo del video che immortala il bacio con Arisa:

“È stata una serata particolarmente travolgente. Inaspettatamente magica. Ci stiamo godendo questo percorso ogni singolo giorno”

Un post al quale Rosalba Pippa – questo il vero nome di Arisa – ha replicato con un cuoricino. Insomma, se son rose fioriranno? Nì. Pare infatti che Vito Coppola sia fidanzato da tempo. Come riporta Today il campione di danza sarebbe legato da anni ad una ragazza di nome Valentina.

Una ragazza – anche lei originaria di Eboli come Vito Coppola – che non avrebbe nulla a che fare con il mondo del ballo e dello spettacolo in generale. Valentina sarebbe laureata in tecniche di laboratorio biomedico. I due non appaiono però insieme sui social dal 2018: riservatezza o rottura?

Nel frattempo Arisa ha commentato il flirt con Vito Coppola durante la presentazione stampa del suo ultimo album. La 38enne ci è andata con i piedi di piombo:

“Se son rose fioriranno, ma non penso. Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore”

Arisa è reduce dalla fine della travagliata storia d’amore con l’autore tv e agente Andrea Di Carlo. I due dovevano convolare a nozze quest’anno ma i continui litigi e le numerose incomprensioni li hanno allontanati definitivamente.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 28 anni, nato e cresciuto in Campania. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. È la prima volta che Vito prende parte alla versione italiana di Ballando con le Stelle.