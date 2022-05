Arisa e Vito Coppola stanno ancora insieme: il gesto che scaccia la crisi

Negli ultimi giorni si era sussurrato di un periodo complicato per la cantante e il fidanzato ma non è proprio così…

Arisa e Vito Coppola non si sono lasciati. Con una serie di storie su Instagram la coppia ha smentito le indiscrezioni degli ultimi giorni. Qualcuno aveva infatti insinuato una crisi tra i due vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. In realtà la cantante e il ballerino sono più uniti che mai, come mostrato sui social network.

Non solo: in qualità di fidanzati Arisa e Vito Coppola hanno partecipato all’ultima festa di compleanno di Barbara d’Urso. Rosalba Pippa è molto amica della conduttrice Mediaset e non si è persa il party per i suoi 65 anni. Ad accompagnarla il nuovo compagno, con il quale si è scatenata in pista tra balli, baci e abbracci.

Dunque nessuna crisi: la storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola procede a meraviglia. Anzi, sembra pronta per lo step successivo: pare che i due vogliano andare a convivere dopo l’estate. Magari a Roma, a metà strada tra Milano (dove l’interprete vive da tempo) e Eboli (qui il danzato è nato e cresciuto).

La differenza d’età – Vito Coppola è dieci anni più piccolo di Arisa – non sembra essere un problema per il momento. Ad unire i due complicità, sintonia e tanta, tanta, tanta passione.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 29 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.