Arisa e Vito Coppola, lui pubblica una foto intima con lei: il gossip impazza

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, e Vito Coppola stanno assieme oppure no? La domanda è tra le più gettonate tra gli affezionati di Ballando con le Stelle. Il gossip è impazzato dopo che i due concorrenti, alla fine di un ballo, si sono baciati sulla bocca in diretta, con profonda affettuosità. E forse qualcosa di più. Ad alimentare ulteriormente l’immaginazione dei fan, nelle scorse ore, c’è stata una mossa di Coppola, che sul suo profilo Instagram, a sorpresa, ha fatto campeggiare un’immagine assai intima con la cantante 39enne. Immediato il tripudio di centinaia di utenti che ormai sono sicuri che il feeling sia andato oltre l’affiatamento in pista.

“In fondo a sinistra”, ha scritto cripticamente il danzatore professionista, a corredo di una fotografia assai intima. Infatti il ballerino si è immortalato mentre ha abbracciato Arisa. A colpire, però, l’abbigliamento della ‘coppia’: entrambi, mentre è stata scattata l’istantanea, indossavano soltanto un accappatoio, non proprio un indumento che si mette con degli estranei nei paraggi. Il gesto social di Vito, come sopra accennato, non è passato inosservato in rete, stimolando la reazione di molti fan.

“Meravigliosi”, “È bello vedervi così dolci e innamorati, siete una coppia stupenda!”, “Siete fuoco”, “Due corpi e un’anima sola”, etc. etc. Questi alcuni dei commenti a caldo piovuti sotto lo scatto. Dunque? La coppia, nel mondo reale, c’è oppure no? I diretti interessati dicono e non dicono. Entrambi non hanno comunque smentito che ci sia un qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.

Arisa e Vito Coppola: cosa hanno detto del legame nato a Ballando con le Stelle 2021

Rosalba Pippa, intervistata di recente dal magazine Oggi, ha sottolineato che i baci, almeno per il momento, ci sono stati solo in pista. “Anche vivere un bacio in diretta senza sapere che cosa sia, mi rende viva”, ha aggiunto l’artista, che evidentemente apprezza le attenzioni che le riserva Coppola.

“È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili”, ha spiegato il ballerino dopo che scoppiò il gossip, rimarcando di avere molti punti in comune con Arisa. Ad esempio entrambi sono ritardatari ed istintivi. Per esprimersi non usano mezzi termini: “Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.

Coppola ha aggiunto inoltre che con la cantante ha trovato una forte complicità, dettata anche dal ballo che “prevede intimità fisica”.Ha spiegato infine che Arisa inizialmente faceva fatica a sciogliersi nel corso delle prove, ma che una volta superata la rigidità è emersa in tutta la sua classe e capacità.