Arisa e Vito Coppola insieme: ora parla l’ex fidanzata del ballerino

Continua a far chiacchierare la coppia dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle

Da giorni non si fa che parlare della liaison tra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle. A far chiacchierare il bacio che il ballerino e insegnante ha dato alla sua allieva all’improvviso, nel bel mezzo di una coreografia. Qualcuno ha parlato di storia d’amore in corso mentre qualcun altro ha menzionato una fidanzata segreta dello sportivo. Ora proprio la giovane ha deciso di prendere la parola sui social network e chiarire la faccenda.

La ragazza in questione si chiama Valentina ed è una studentessa e influencer originaria di Eboli, come Vito Coppola. Su Instagram la campana ha puntualizzato di non essere più da tempo legata al protagonista di Ballando con le Stelle, alla sua prima esperienza nel varietà di Milly Carlucci.

Valentina ha spiegato ai suoi follower di essere stata la compagna di Vito per ben sei anni, di cui tre di convivenza. La relazione è giunta però al termine a dicembre 2020. Dunque da un anno Coppola è ufficialmente single. Valentina ci ha così tenuto a precisare che non è stata tradita e che non è di certo la “cornuta” del momento.

L’ex fidanzata di Vito Coppola ha preferito non svelare i motivi della rottura risalente a un anno fa ma ha puntualizzato che il loro legame resta bello e profondo. Valentina l’ha definito un legame raro, indissolubile, che va al di là del sentirsi. Ha precisato che i due ci saranno sempre l’uno per l’altro.

Valentina ha preferito non commentare il bacio che c’è stato tra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle ma si è detta dispiaciuta delle insinuazioni e accuse che sono state fatte nei confronti del ballerino. A detta di Valentina Vito non ha bisogno di nessuno – tantomeno di Rosalba Pippa – per emergere dato il suo grande talento.

Il commento di Vito Coppola

Vito Coppola non ha ancora commentato le dichiarazioni della sua ex fidanzata ma in una recente intervista ha parlato del bel rapporto che si è creato con Arisa a Ballando con le Stelle: