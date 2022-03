Arisa e Vito Coppola fanno ancora scintille: la dichiarazione d’amore di lui

Non è ancora finita la storia tra Arisa e Vito Coppola. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle la cantante ha ammesso di aver avuto una liaison con il suo insegnante di danza. Liaison finita subito dopo la fine del programma di Milly Carlucci. Successivamente entrambi sono stati ingaggiati ne Il Cantante Mascherato – lei come giurata, lui come primo ballerino – e il legame ha spiccato di nuovo il volo.

Arisa si è limitata a dire di avere un ottimo rapporto con Vito mentre Coppola, in un’intervista per Novella 2000, si è lasciato andare a dichiarazioni importanti. Dichiarazioni d’amore, che parlano di una relazione che va al di là della semplice stima, fiducia e rispetto.

“Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo”

Vito Coppola ha rivelato che lui e Arisa – vero nome Rosalba Pippa – si stuzzicano di continuo perché hanno due caratteri molto simili. Il ballerino ha inoltre confidato che i baci che si è scambiato con l’artista nel videoclip di Cuore erano veri. “Siamo molto spontanei e quello che ci sentiamo di fare, facciamo”, ha puntualizzato.

In più Vito Coppola ha confessato che ogni volta che si reca a Milano fa visita ad Arisa e quest’ultima quando è a Roma per Il Cantante Mascherato fa sempre tappa a casa del suo ex insegnante di ballo. “Il nostro non è un rapporto comune”, ha fatto sapere Coppola.

Prima di incontrare Vito Arisa ha vissuto per circa un anno una relazione tira e molla con il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo. Dopo pochi mesi di frequentazione i due avevano addirittura deciso di convolare a nozze ma poi, nel bel mezzo dei preparativi, il fidanzamento è saltato. La rottura è stata piuttosto burrascosa e piena di frecciatine a mezzo stampa.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 28 anni, nato e cresciuto in Campania. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sei anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade.