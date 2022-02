Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme. L’artista e il ballerino sono nel cast della terza edizione de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai Uno venerdì 11 febbraio. Rosalba Pippa nelle vesti di giurata mentre il danzatore fa parte del corpo di ballo e aiuterà Sara Di Vaira con le investigazioni. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, dunque, Milly Carlucci non ha voluto fare a meno né della cantante né del suo ex fidanzato.

E sì perché dietro le quinte dello show del sabato sera Arisa e Vito Coppola si sono lasciati andare alla passione. Un sentimento forte, intenso, che i diretti interessati non hanno provato a nascondere più di tanto. Non a caso Vito non si è fatto problemi a baciare in diretta la sua allieva mentre più volte i due sono stati paparazzati in atteggiamenti complici e intimi.

Arisa e Vito Coppola hanno vissuto una breve relazione che è finita subito dopo la fine di Ballando con le Stelle, dove la coppia si è classificata al primo posto. Rosalba Pippa non ha mai svelato i motivi della rottura mentre il suo insegnante di ballo ha preferito restare in silenzio.

In una recente intervista per Superguida Tv Arisa ha svelato in che rapporti è rimasta con Vito Coppola, con il quale si appresta a condividere un altro programma di successo:

“Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci siamo dati tanto e ci daremo ancora tanto se Dio vuole. L’esperienza che abbiamo condiviso ci ha unito molto”

Nessun commento da parte di Vito Coppola, che ha preferito per il momento ringraziare solo Milly Carlucci per l’incredibile opportunità che gli ha concesso. Alla sua prima esperienza a Ballando con le Stelle il 28enne di Eboli ha subito lasciato il segno e la conduttrice Rai ha voluto puntare sul suo talento e carisma.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 28 anni, nato e cresciuto in Campania. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.