Arisa e Ozempic, il sospetto sul dimagrimento che non si spegne: nuove foto e bufera

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, è stata di nuovo attaccata sui social dopo il vistoso dimagrimento degli ultimi mesi. Nelle scorse ore la cantante ha pubblicato un album fotografico ritraendosi in intimo. Il post è stato commentato da migliaia di utenti ed è stato assolutamente divisivo. Da un lato chi si è complimentato con l’artista, dall’altro chi ritiene che si sia di fronte a un caso di perdita di peso non naturale e, quindi, potenzialmente pericolosa. Sono inoltre stati tanti quelli che sono tornati a sostenere che Arisa faccia uso dell’Ozempic, il farmaco per il diabete diventato un “caso” globale per i suoi effetti sulla perdita di peso.

Arisa al centro delle polemiche e il sospetto sull’uso dell’Ozempic

Nelle scorse ore diversi follower di Arisa hanno puntato il dito contro la cosiddetta “Ozempic Face”, cioè quel viso particolarmente scavato che caratterizzerebbe chi perde peso in modo rapidissimo. Sotto agli scatti della musicista, si sono accesi diversi dibattiti tra gli utenti. C’è chi ha sostenuto che l’artista avrebbe bisogno di aiuto, affermando che il suo dimagrimento non può essere frutto di una sana dieta alimentare. Inoltre alcune persone hanno asserito che essendo lei un personaggio pubblico dovrebbe essere un esempio per le giovani. Per il momento la diretta interessata ha preferito rimanere in silenzio e non intervenire, a differenza di quanto aveva fatto lo scorso maggio.

Un mese e mezzo fa Arisa si è ritrovata ad affrontare la stessa situazione che si è verificata nelle scorse ore. Dopo aver diffuso alcuni suoi scatti su Instagram, ha dovuto fare i conti con moltissimi commenti negativi. La cantante, allora, aveva replicato alle critiche con poche parole taglienti. “Accusata da chi?”, aveva scritto sotto al post, aggiungendo poi un sarcastico “Non ho saputo niente”. L’artista ha sempre dichiarato di essere dimagrita grazie a un nuovo stile di vita che contempla una dieta più controllata. In particolare, ha spiegato che rispetto al passato ha iniziato ad alimentarsi in maniera più equilibrata, ingerendo l’essenziale per evitare di appesantirsi sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista dell’umore.