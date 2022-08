Arisa compie 40 anni, sorprendente messaggio dell’ex: la reazione

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, taglia il traguardo dei 40 anni. Il 20 agosto la cantante ha spento le candeline ed ha incassato una miriade di auguri da parte di amici, parenti, conoscenti, colleghi e fan. I più curiosi sono stati quelli recapitatile dal suo ultimo ex fidanzato, il ballerino Vito Coppola, 30 anni. I due si sono conosciuti nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, dove sono arrivati sul gradino più alto del podio. Il feeling professionale si è trasformato in qualcosa di più, dando vita a una love story durata qualche mese e terminata di recente. Arisa, nei giorni scorsi, ha rilasciato una intervista al magazine Oggi in cui ha parlato dell’addio. Lo ha fatto in termini piuttosto aspri. Nessuna dichiarazione roboante, ma tra le righe si è colta una certa delusione da come si è conclusa la vicenda sentimentale.

“Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia – ha spiegato l’artista -. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”. Insomma, la solita pacatezza di Arisa dietro la quale, però, si ravvisano concetti tutt’altro che teneri. E Coppola come ha reagito? In modo sorprendente, dedicando all’ex compagna un post tutto zucchero e miele per il compleanno.

In particolare, il danzatore ha pubblicato un video datato 24 dicembre 2021 in cui lo si vede in uno dei momenti trascorsi insieme alla cantante di Sincerità. La clip mostra l’ex coppia per strada intenta ad osservare, incuriosita, dei buoi al pascolo, nella speranza di poterli accarezzare. Il testo a corredo del post ha avuto sfumature assai tenere:

“Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31. A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto e questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio.” Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. “Sei un dono della natura.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocoppola_real)

E Arisa come ha reagito a cotanto ‘miele’? Pare che sia stata piacevolmente stupita, replicando con un dolce “Grazie cuore mio”.

Arisa e Vito Coppola: lui vola in Inghilterra, lei torna ad Amici di Maria De Filippi

Entrambi gli ex si apprestano ad affrontare nuove sfide professionali tv nella stagione 2022/2023. Il danzatore è stato chiamato nell’edizione inglese di Ballando con le Stelle. Ha accettato l’offerta e, di conseguenza, ha salutato il team di Milly Carlucci che non potrà più contare sul suo talento. Anche Arisa si cimenterà in una nuova sfida: è dato ormai per sicuro il suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Sostituirà Anna Pettinelli nel ruolo di insegnante di canto.