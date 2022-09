Arisa sta male, annulla un concerto per problemi di salute: è giallo

C’è preoccupazione per Arisa e il suo stato di salute. La cantante sta male e a renderlo noto è un annuncio dell’International Musica and Arts, che ha appunto fatto sapere che il concerto di Velletri di domani, venerdì 2 settembre, è stato annullato. La professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi avrebbe dovuto esibirsi sul palco del comune del Lazio con il suo Ero Romantica Little Music Tour, ma non potrà farlo. La causa che ha costretto Arisa ad annullare il concerto in questione è un problema di salute.

“International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”

Sembra, dunque, che la cantante di Controvento stia affrontando un problema di salute, che l’ha costretta a restare a riposo per qualche giorno. Pertanto, domani non sarà nella forma giusta per potersi esibire. Ma perché Arisa sta male? Questo si stanno chiedendo i fan dell’artista in queste ore, in quanto nessuno ha specificato cosa le sta accadendo. In particolare, il pubblico attende di scoprire qual è il problema di salute che l’ha colpita, attraverso il suo ufficiale profilo Instagram.

Ma per il momento da parte di Rosalba Pippa – suo nome reale – non è arrivato alcun chiarimento. Ed è proprio per questo che è appena scoppiato il giallo sulle sue condizioni di salute. L’annullamento del concerto è arrivato in modo improvviso e inaspettato, visto che la cantante non aveva dato particolari aggiornamenti sui social network. L’unica Storia condivisa su Instagram oggi riguarda appunto l’annuncio del concerto annullato a Velletri, senza alcuna spiegazione o rassicurazione.

Le ultime date del tour comprendono anche il live a Terni il 4 settembre e quello al campo sportivo di Monti il 17 settembre. Probabilmente, la cantante potrà esibirsi tranquillamente in queste due città, visto che il periodo di riposo dovrebbe concludersi il 3 settembre. I fan restano comunque molto preoccupati per le sue condizioni di salute. Presto il pubblico di Canale 5 avrà modo di rivedere Arisa ad Amici, dietro la cattedra dei professori di canto.

Arisa e la tricotillomania: la malattia che l’ha colpita

Di recente, la cantante ha parlato di un problema che va a spiegare il suo cambio di look frequente. Infatti, indossa spesso delle parrucche ed è stata lei stessa a spiegarne il motivo. Soffre di tricotillomania, ovvero una malattia che porta la persona a toccarsi sempre i capelli fino a strapparli. “Soffro di tricotillomania. Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”, aveva rivelato.