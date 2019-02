Arisa a Verissimo: “Mahmood a Sanremo? Vittoria giusta”

Arisa è felice della vittoria di Mahmood a Sanremo 2019: le parole a Verissimo

Arisa sta con Mahmood. Mentre la polemica sul vincitore del Festival di Sanremo 2019 continua, Rosalba Pippa ha pubblicamente appoggiato il suo collega più giovane. “Credo sia stata una vittoria giusta. Ho parlato con lui e ho trovato la sua canzone vera, nuova e che rispecchia quello che succede nel mondo in questo momento. Sono molto felice che abbia vinto e gli auguro anche di trionfare all’Eurovision”, ha dichiarato l’interprete a Verissimo. “Penso che la votazione si deve dividere in tre parti, così come è già adesso. È perfetta così. Bisogna dare spazio a tutte le componenti e penso che in questo Festival ci sia stata democrazia, più di quanto si pensi”, ha aggiunto.

Arisa e la febbre durante la finale di Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 non è stato facile per Arisa, che ha presentato la nuova canzone Mi sento bene. La 36enne è stata male durante la finale della kermesse musicale. “L’ultima sera avevo 39 di febbre, ma nessuno mi ha chiesto se volevo rimanere a letto perché avrei risposto di sì…ma il dovere è il dovere”, ha ricordato.

Verissimo: Arisa è felice dell’affetto del pubblico

“Sono molto grata di come il pubblico abbia accettato questa cosa e rimango sempre sconcertata dall’amore che mi accorgo di avere intorno”, ha sottolineato Arisa a Verissimo.