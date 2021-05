Arisa a Domenica In: “Vorrei una famiglia”. La triste confessione su Amici

È tornata ospite a Domenica In Arisa. La cantante si è detta un po’ triste per la fine del Serale di Amici 20 che si concluderà la prossima settimana. La ventesima edizione del talent di Maria De Filippi è stata un vero e proprio successo in tutti i sensi: gli ascolti della semifinale hanno toccato il 40% di share. Ha conosciuto persone belle durante la sua esperienza come insegnante di canto. Tra questi sicuramente Rudy Zerbi. Con il giudice di Tu Si Que Vales si sono pizzicati, in maniera simpatica, per tutta fase serale, abituando il pubblico a divertenti siparietti che li vedono protagonisti. Amore e odio è la giusta definizione del loro rapporto nel programma della De Filippi. Durante la semifinale, per esempio, si sono stuzzicati lanciandosi frecciatine sul palco e messaggi piccanti.

L’artista dovrà dire addio ad Amici. Chissà se sarà riconfermata nella prossima stagione. Arisa ha parlato anche della sua sfera privata svelando che da piccola il padre per punizione la mandava a pascolare i tacchini e quindi lei non riesce a mettere il guinzaglio oggi i suoi cani, “li porto a pascolare”. A livello professionale procede tutto per il meglio ed è dell’idea che non bisogna farsi troppi problemi per un futuro che non arriva. Per la cantante la vita regala tante cose inaspettate e da un momento all’altro può arrivare una possibilità. Oggi vorrebbe tanto che arrivassero serenità e tranquillità:

“Non ho grandi velleità, mi piacerebbe sicuramente fare una famiglia, non mi piace più tanto stare da sola. Mi sposo? Vediamo”

Non si sa se il matrimonio tra Arisa e Andrea Di Carlo si celebrerà il prossimo settembre. Al momento sono tornati insieme e la testimonianza è arrivata tramite Instagram. Di recente, intervistata da Diva e Donna, Arisa ha svelato un retroscena inedito sul suo compagno svelando che prima della loro storia d’amore era fidanzato con un ragazzo. Quando l’ha conosciuto si era appena lasciato e l’ha subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la sua vita, nel prendersi quello che vuole.

Poco prima di lasciare lo studio di Domenica In, Arisa si è esibita cantando Ortica (o’ sacc sul ij) – Jason Rooney Sensual mix, creando un’atmosfera sensuale che avvolge la sua inconfondibile voce.