Arisa, rivelazione sul fidanzato: “Ha avuto un ragazzo per molto tempo”

Arisa si è raccontata in una lunga intervista concessa a Io Donna, l’inserto femminile del Corriere della Sera. L’artista ha parlato molto della sua relazione con Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo. I due, insieme dalla scorsa estate, si erano mollati qualche mese fa per poi tornare insieme di recente. E oggi la relazione tra i due procede a gonfie vele tanto che il matrimonio è confermato nei progetti futuri della coppia.

Arisa ha però fatto una confessione importante sul fidanzato Andrea Di Carlo: l’agente ha amato per un periodo un ragazzo. Queste le parole della Prof di Amici di Maria De Filippi:

“Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha se**o, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”

Andrea Di Carlo ha alle spalle anche un’ex moglie e tre figli. Una situazione complicata che non ha mai spaventato Arisa, che ha conosciuto Andrea per motivi di lavoro. Il primo incontro è avvenuto al ristorante insieme ad alcuni amici e colleghi in comune. Per l’interprete, vero nome Rosalba Pippa, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La 38enne è rimasta colpita dal modo di fare di Andera, sempre molto sicuro di sé.

E il matrimonio? Resta confermato ma Arisa ha chiarito che vuole andarci con i piedi di piombo. La cantante sogna una cerimonia nella sua terra, a Pantano di Pignola, in provincia di Potenza, solo alla presenza della famiglie. Arisa vuole quindi un matrimonio decisamente discreto e intimo ma non ha escluso l’idea di realizzare una festa con più persone in un secondo momento.

Grazie ad Andrea Di Carlo, manager tra gli altri di Can Yaman, Arisa ha finalmente ritrovato sicurezza e fiducia in se stessa. Soprattutto dal punto di vista estetico, visto che in passato ha dovuto combattere con diversi complessi che l’hanno portata ad usare eccessivamente la chirurgia estetica. Oggi Rosalba Pippa è decisamente più serena e fiduciosa nel futuro.

Un uomo, come dichiarato dalla stessa Arisa, che non è avaro di complimenti e la fa sentire ogni giorno speciale e bella. Una vera e propria iniezione di autostima quotidiana.