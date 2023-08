Arianna Mihajlovic: “Come vivo oggi dopo la morte di Sinisa”

Per Arianna Rapaccioni Mihajlovic quella del 2023 è stata la prima estate senza il marito Sinisa, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa di una grave leucemia. Intervistata da Chi, la moglie del defunto calciatore e allenatore ha raccontato i momenti successivi al tragico lutto che l’ha colpita.

Il rischio depressione e la vicinanza del figlio Nicholas

All’inizio, Arianna ha provato una sensazione, a detta sua, orrenda: “Lo sentivo per casa, ovunque” ha raccontato. Ritrovarsi davanti le sue tute e le sue scarpe non è stato affatto facile. Poi, però, ha scelto di vivere, con il figlio Nicholas (il più piccolo) che le è stato molto vicino: “Mi vedeva da sola e mi chiedeva quando sarei uscita: si sentiva in colpa se rimanevo a casa“. Ecco quindi che Arianna si è circondata di amiche, provando a non farsi vedere triste. La moglie del defunto calciatore, inoltre, ha confessato di aver rischiato di cadere in depressione: “Io ho un fratello che è stato male di depressione, lo capisce? Io stessa ho rischiato di cadere nella depressione. Non posso, non potevo, non devo“.

Arianna, d’altronde, sa bene cosa voglia dire provare dolore. La donna ha raccontato i quasi quattro anni vissuti in ospedale, dove ha visto suo marito sottoporsi a due trapianti di midollo, ma anche esultare se le analisi miglioravano. “Ho visto per troppo tempo persone appese alla vita. Un conto è parlare di dolore, un altro è viverlo. Mio marito una settimana prima di morire ha fatto dieci chilometri di corsa e io mi devo abbattere o cadere nella depressione? No! Continuo a vivere per i miei figli” ha spiegato.

Arianna ha raccontato di aver mostrato sorrisi forzati, tenendo sempre suo marito Sinisa nel cuore: “Lui ci sarà sempre, fino a quando non lo ritroverò… perché lo ritroverò” ha detto. Il defunto marito, ha raccontato la donna, aveva un sogno, che non riuscì a realizzare: allenare la Lazio, squadra in cui aveva militato nella sua carriera da calciatore (dal 1998 al 2004).

I figli di Arianna e Sinisa Mihajlovic

Arianna ha poi parlato anche dei suoi figli, spiegando come, tra i cinque, ad essere più fragile sia Viktorija, la più grande, che aveva un amore particolare per il padre: “Lei dice ‘Non troverò mai un fidanzato come papà’” ha confessato. A coloro che l’hanno criticata per i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti, infine, Arianna ha risposto in modo deciso: “Giudicatemi pure, non me ne frega niente“.

Recentemente, era stata un’altra figlia di Sinisa e Arianna ad essere protagonista: Virginia, sposatasi il 17 giugno scorso con Alessandro Vogliacco. La designer e influencer, circa un mese dopo, era tornata a parlare dell’evento via social, sottolineando un dettaglio poco piacevole. Virginia aveva confessato come molti invitati si fossero presentati al matrimonio senza portare alcun regalo. La figlia di Sinisa specificò che il problema non era stato tanto il non aver ricevuto un presente, quanto la mancanza di educazione e rispetto. Buona parte dell’utenza, davanti a questa confessione, scelse di schierarsi a favore dell’influencer.