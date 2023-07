Virginia Mihajlovic: scrocconi alle nozze senza regali, “zero rispetto”

Il 17 giugno, nella cattedrale di Monopoli in Puglia, Virginia Mihajlovic ha celebrato il suo matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco. Tra i presenti diversi personaggi del mondo calcistico. La coppia aveva già avuto una figlia nell’ottobre del 2021, che ha avuto il compito di portare le fedi durante la cerimonia. A distanza di un mese, la designer ed influencer è tornata a parlare di questo importante evento, svelando un particolare dettaglio.

Virginia Mihajlovic torna a parlare del matrimonio: reazione dei fan

Mentre stava rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, Virginia ha avuto l’occasione di approfondire quanto accaduto il giorno del matrimonio. Quando un utente le ha domandato quali cose strane fossero successe in quell’occasione, la figlia di Sinisa Mihajlovic ha risposto con un’articolata confessione: “Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?“. Virginia ha poi spiegato nel dettaglio cosa è successo: “E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche ad una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio… E sono state anche molte… Che figuraccia…“.

Virginia ha concluso la confidenza ribadendo come il matrimonio sia stato un momento bellissimo, ma alcuni follower hanno voluto risponderle per esprimere il loro punto di vista su quanto scritto. Un utente, ad esempio, le ha fatto notare come il controllare chi abbia fatto o meno i regali non sia stato un bel gesto. Nelle stories, Virginia ha ribattuto spiegando di aver dovuto controllare per poter ringraziare singolarmente ogni invitato: “Non mi sono sposata per i regali. Ma qui si parla di educazione. Cosa che molti, non sanno cos’è” ha precisato.

Un ulteriore utente ha, invece, risposto condividendo quanto detto da Virginia. Nel messaggio, ha voluto specificare come non sia educato presentarsi a mani vuote ad un evento pagato da chi invita. Qualora non si avesse la possibilità economica di fare il regalo, ha specificato l’utente, l’ideale sarebbe presentarsi con un piccolo pensiero o non presentarsi proprio. “Molto semplice” la risposta di Virginia.

Il matrimonio di Virginia e Alessandro: dalla proposta al rinvio

Come detto, Virginia e Alessandro si sono sposati lo scorso 17 giugno. La proposta di matrimonio era arrivata a giugno 2021 durante una vacanza a Santorini. Previste inizialmente per giugno 2022, la celebrazione delle nozze venne posticipata in seguito all’aggravarsi delle condizioni di Sinisa Mihajlovic, poi scomparso il dicembre successivo. Non è dato sapere la data esatta dell’inizio della storia d’amore tra Virginia e Alessandro, ma sappiamo che i due si sono giurati amore eterno, anche davanti a chi non ha fatto loro un regalo.