Arianna Cirrincione vicina al parto, come sta e perché Andrea Cerioli la chiama “Multipla”

Si avvicina il momento del parto per Arianna Cirrincione. L’ex volto di Uomini e Donne è incinta della seconda figlia, dopo la nascita della primogenita Allegra nel febbraio 2024. La sorellina della piccola verrà alla luce a ridosso delle vacanze di Natale e tutto sembra procedere per il meglio. Nelle scorse ore il marito Andrea Cerioli ha dedicato alla moglie un post su Instagram che ha catturato l’attenzione di molti fan, definendo ironicamente Arianna “una Multipla”, in riferimento alle sue rotondità. Nulla di offensivo, sia chiaro: il pensiero, oltre alla battuta sulla “Multipla”, è stato molto sentito e denso di stima, venendo apprezzato anche dalla diretta interessata.

Andrea Cerioli e il messaggio per Arianna Cirrincione incinta della seconda figlia

“Amore, so che sei stanca e che questi ultimi mesi non sono semplici. Sembri sempre di più una Multipla, ma voglio solo ricordarti che sei una super mamma e una super moglie (super moglie l’ho detto tanto per dire), e che sono davvero orgoglioso di te”, ha esordito l’ex tronista bolognese.

“Io sono qui per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, quindi non preoccuparti e prenditi il tuo tempo per riposare. Te lo meriti. E comunque, tranquilla, io e Ally stiamo da Dio. Siamo autonomi e ce la caviamo benissimo anche senza di te sempre attaccata… Anzi, con me si diverte OGGETTIVAMENTE di più! Tu vai bene per dormire. Quindi rilassati, pensa un po’ a te e lascia fare a noi. Ti amiamo molto”, ha concluso Cerioli.

La risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la reazione dei fan

“Multipla is the new Ferrari. E comunque wow, che poeta. Grazie amore. Ne approfitterò, anche se sappiamo tutti che senza di me siete persi. Ti amo anche io”, ha risposto Cirrincione che evidentemente ha apprezzato il messaggio del marito. Anche molti fan hanno trovato il pensiero di Cerioli tanto simpatico quanto profondo. In particolare è piaciuto il tono goliardico del post, unito però a un senso profondo in cui è chiaramente emerso come Andrea abbia a cuore che la moglie si riposi e si prenda delle preziose pause per recuperare le energie.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli: da Uomini e Donne al matrimonio

Arianna e Andrea si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne. Allora lui era tronista e lei corteggiatrice. Lo fece capitolare e venne scelta. Da allora non si sono più lasciati, diventando una delle coppie più amate dal pubblico che segue le dinamiche del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. A febbraio 2024 sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo Allegra. Nel maggio dell’anno successivo sono convolati a nozze. A giugno 2026 hanno annunciato di aspettare il secondo bebè, rivelando che avrebbero appeso sul portone di casa di nuovo un fiocco rosa. Al momento non hanno però ancora reso noto il nome scelto per la piccola in arrivo