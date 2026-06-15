Arianna Cirrincione è incinta, Andrea Cerioli papà bis: l’annuncio, già svelato il sesso del bebè

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione aspettano la seconda figlia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: il lieto annuncio è stato fatto dalla coppia attraverso un dolce post pubblicato su Instagram. I due influencer hanno rivelato che tra poco allargheranno la famiglia e che la piccola Allegra, nata il 6 febbraio 2024, avrà una sorellina. Dunque sul portone di casa sarà nuovamente appeso un fiocco rosa. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan dei due ex protagonisti di UeD. Tantissimi i like e i commenti di auguri digitati dai follower.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori bis, l’annuncio della seconda gravidanza

“Ehi Piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando“, hanno scritto Arianna e Andrea nel rivelare che attendono la piccina e a corredo di tre scatti in cui sono riuniti sul divano. Nessun altro dettaglio è stato svelato, ma dagli scatti si nota che il ventre di Cirrincione è già ben pronunciato.

Le reazioni sui social

Non appena il post è stato divulgato è diventato virale. Tanti personaggi famosi sul web e provenienti dal mondo di Uomini e Donne si sono congratulati con la coppia. Tra questi Valentina Ferragni, Teresa Langella, Ludovica Valli, Francesca Sofia Novello, Nicole Mazzocato, Virginia Stablum, Angela Caloisi, Rachele Risaliti, Cecilia Zagarrigo, Marco Fantini, Claudia Dionigi, Stefano Sala e Ginevra Lambruschi.

Le tappe della love story nata a Uomini e Donne

Andrea e Arianna si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne nel 2019. Lui era la terza volta che tentava di trovare l’amore nel dating show più popolare d’Italia, lei lo corteggiò e lo fece capitolare. Da allora non si sono più lasciati. A inizio 2024 hanno accolto l’arrivo della primogenita Allegra.

A maggio dell’anno successivo, sono diventati marito e moglie. Le nozze si sono svolte a Villa di Badia, in provincia di Pisa. A distanza di circa un anno ecco un altro tassello a coronare una love story che non ha mai avuto battute d’arresto: i due diventeranno genitori bis di un’altra piccina. I fan sono ora curiosi di conoscere quale nome sarà scelto per la bimba.