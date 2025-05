Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno detto ”sì!”: location e abito

Oggi è successo: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno finalmente detto ”lo voglio” e sono ufficialmente marito e moglie! La coppia nata negli studi di Uomini E Donne ha coronato il suo sogno di amore in una location da sogno per pochi intimi. Ecco tutto quello che si sa sulla festa: da chi ha firmato l’abito di Arianna e chi c’era alle nozze!

Giusto pochi giorni fa, l’ex tronista aveva fatto sapere ai fan della coppia che era tutto pronto per il grande giorno, con un post in cui annunciava di aver finito di scrivere le promesse e di non veder l’ora di arrivare la sua Arianna all’altare. I due si sono conosciuti nel 2019, tra loro fu praticamente colpo di fulmine. Andrea era già noto per aver preso parte prima al Grande Fratello, poi già come tronista nel dating show di Maria de Filippi, senza però trovare l’amore. Ma la seconda volta fu quella buona, l’incontro con Arianna Cirrincione fu subito l’incontro tra due anime gemelle. Il loro amore è stato prima coronato dalla nascita della piccola Allegra, nel febbraio 2024. Mancavano giusto le nozze! Verissimo in esclusiva ha filmato i momenti salienti dei neo sposi.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: oggi sposi!

La location scelta dai due sposini è la campagna toscana, per essere precisi, le nozze si sono svolte a Valle di Badia in provincia di Pisa. Ovviamente tutti si chiedevano l’abito che avrebbe scelto Arianna per attraversare la navata, lei aveva lasciato qualche piccolo indizio sui social, ma come da tradizione fino all’ultimo non si poteva sapere! L’atelier scelto è stato Pronovias, e dalle prime immagini che ci arrivano, la neo signora Cerioli ha scelto un vestito bianco semplicissimo, liscio e morbido. Il momento più intenso della cerimonia è stato quando, durante lo scambio delle promesse, Andrea ha ricordato la sua mamma scomparsa, dicendo ad Arianna che sarebbe stata fiera di lei, sia come moglie che come mamma per la loro piccola Arianna, che non poteva di certo mancare infatti anche lei con un vestitino bianco era tra le braccia della mamma.

Ma chi c’era al matrimonio? A Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna avevano fatto sapere che sarebbe stato un evento per pochi intimi, solo amici e famigliari. Tra gli amici c’era anche Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini E Donne, amica stretta della coppia. Stasera la coppia festeggerà il loro giorno più bello e di certo, molto presto saranno ospiti di Silvia Toffanin per raccontare la loro nuova vita da sposati. Noi facciamo i nostri migliori auguri alla coppia!