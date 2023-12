Arianna Cirrincione in ospedale a un passo dal parto: come sta

Problemi di salute per Arianna Cirrincione. Solamente poche settimane fa, il compagno Andrea Cerioli si era dovuto operare per un problema alla colecisti, sottoponendosi ad una colecistectomia. Adesso, invece, è stata la fidanzata Arianna ad essere dovuta recarsi al pronto soccorso a causa di forti dolori allo stomaco. L’influencer aveva già raccontato ai suoi followers di avere avuto degli attacchi di dolore acuto allo stomaco, che le avevano impedito di partire per le festività. Com’è noto, l’ex corteggiatrice dovrebbe partorire tra poco più di un mese e dunque, alla fine, è corsa in ospedale insieme ad Andrea.

Poco fa, Cerioli ha pubblicato una storia Instagram riprendendo il reparto maternità, con scritto: “Un bel giro al PS per chiudere l’anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l’ultimo giro di giostra”. Da lì, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati invasi di messaggi preoccupati da parte dei loro followers. La coppia gode infatti di una grande community che viene sempre aggiornata sul proseguire della gravidanza, dunque in tanti erano ansiosi di sapere cosa fosse successo ad Arianna. A questo punto, l’ex tronista ha deciso di spiegare nei dettagli la causa dei problemi di salute della fidanzata:

Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti ma tende a crescere verso l’alto. Questo comporta un “soffocamento” dello stomaco da parte dell’utero che comprime organi superiori. A volte fa davvero male ed in gravidanza a parte Tachipirina non si può fare molto. La piccola si muove come un’anguilla, simpaticamente le pianta i talloni sullo stomaco. Meraviglioso. Manca poco per fortuna.

Insomma, stando a quanto spiegato da Andrea, per fortuna non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave. La bambina sembrerebbe stare bene, ma il problema di Arianna alla placenta le starebbe provocando dei dolori molto forti, proprio come aveva spiegato lei stessa sul suo Instagram. Non è chiaro se l’influencer si trovi ancora in ospedale o se invece la coppia è tornata a casa dopo i dovuti accertamenti. A questo punto, non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della donna.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la loro storia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne ben quattro anni fa, nel 2019. Tra di loro è subito scattato qualcosa di forte tanto che, da lì a poco, Cerioli l’ha scelta e hanno iniziano la loro storia lontano dalle telecamere. Nel 2021, poi, si sono dovuti separare per alcuni mesi poiché l’ex tronista è partito per l’Honduras per prendere parte all’Isola dei Famosi. Il loro amore è sopravvissuto anche al reality e, lo scorso agosto, hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia. Pochi giorni fa, poi, la coppia ha rivelato anche il nome della piccola: Allegra. La bambina dovrebbe nascere a febbraio e i futuri genitori non vedono l’ora di averla tra le loro braccia.