Arianna Cirrincione, amara verità sull’abito da sposa. Poi lo spoiler: “È incinta”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne, si sono sposati lo scorso weekend, più precisamente sabato 24 maggio. Una cerimonia fiabesca e intima. Tutto è filato liscio o quasi. Dalle foto pubblicate sui social dai neo marito e moglie, si è notato che l’abito bianco dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sembrato leggermente largo per il suo fisico. Lei stessa ha ammesso in una storia Instagram che è vero che il vestito non le calzava a pennello, specificando che quando è stato fatto su misura era perfetto ma che poi, a causa di un suo dimagrimento, è parso leggermente troppo ‘morbido’. Sempre a proposito di Arianna, si fanno sempre più tambureggianti le voci che la vorrebbero nuovamente incinta, dopo aver accolto a febbraio 2024 la piccola Allegra.

Arianna Cirrincione e l’abito delle nozze troppo largo: la spiegazione

“Non mi sono fatta fare un abito largo apposta. L’abito era perfetto, ma per vari motivi, tra cui lo stress dell’ultimo periodo, sono un po’ dimagrita e di conseguenza all’ultimo mi stava un po’ largo e non c’era nulla da fare”. Così la Cirrincione su Instagram nel motivare il piccolo difettuccio relativo al vestito delle nozze. L’influencer 30enne ha aggiunto che il giorno del matrimonio era tesissima. Una tensione dettata soprattutto dalla felicità del momento importante. Inoltre ha spiegato che a differenza di molte altre donne che si sposano non ha voluto farsi fare particolari acconciature raccolte, preferendo il ‘suo’ classico capello lungo a onde sciolte. “Le acconciature, non mi piacciono, non fanno per me”, ha chiosato, rispondendo a chi ha chiesto delucidazioni sulla scelta effettuata.

Arianna Cirrincione è di nuovo incinta? Voci e retroscena

Capitolo voci relative a una presunta gravidanza. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha affermato che Arianna è di nuovo incinta. Quando un followers le ha chiesto espressamente se l’ex corteggiatrice sta aspettando un bebè, ha risposto in modo secco e conciso con un “sì”. Tra l’altro c’è un altro dettaglio che spinge a pensare che ci sia una cicogna in volo. Nelle scorse ore Andrea Cerioli, tramite delle storie Instagram, ha mostrato la casa in ristrutturazione. E nello spiegare i lavori ha dichiarato che “qui ci sarà la camera dei bimbi”. Un plurale che secondo molti è una sorta di spoiler involontario. Non resta che attendere un altro lieto annuncio oppure una smentita.