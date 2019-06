Ariana Grande scoppia a piangere per Mac Miller durante un’esibizione

Ariana Grande scoppia a piangere mentre esegue una canzone dedicata a Mac Miller

Ariana Grande è stata messa a dura prova durante una delle sue ultime esibizioni. La cantante, ieri sera in concerto a Pittsburgh (città natale del defunto fidanzato Mac Miller), è arrivata sul palco visibilmente emozionata. Questo umore, stando a quanto scritto dai siti d’oltreoceano (e confermato dal pubblico all’evento), l’avrebbe accompagnata durante molte delle sue canzoni. Mac, chiaramente, era al primo posto dei pensieri di Ariana Grande ieri, tant’è che durante l’esecuzione della canzone “Raindrops” l’artista è scoppiata a piangere e non è stata in grado di portare a termine la sua performance. Il brano in questione, secondo alcune fonti vicine ad Ariana, sarebbe stato scritto dalla cantante proprio per il rapper.

Ariana Grande in lacrime durante un concerto: momento difficile per la cantante

Ariana Grande, durante il suo concerto a Pittsburgh, ha cantato con la voce rotta e visibilmente provata molte delle sue canzoni. Della serata di ieri, come racconta oggi hollywoodlife.com, ci sarebbero pochi video. I fan dell’artista presenti sul posto pare che per delicatezza avrebbero evitato di diffondere sul web video e immagini dove Ariana piange. Un noto esponente del fan club della cantante, in particolare, sui social ha pure chiesto esplicitamente alle ragazze e i ragazzi che hanno assistito all’evento di non far circolare in rete contenuti relativi alle performance interrotte.

Ariana Grande ricorda Mac Miller: la morte del rapper è una ferita ancora aperta

Superare la morte di Mac Miller non è stato facile per Ariana Grande. Sui social e nella sua vita reale, difatti, la cantante non perde occasione per ricordare il rapper o per dedicare a quest’ultimo parole e gesti d’amore. Oggi, considerando anche quello che è successo al concerto di Pittsburgh, è ancora difficile non guardarsi indietro e non pensare a quanto accaduto.