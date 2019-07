Ariana Grande piange sul palco. Il dolore per gli ex: “Momento duro”

Ariana Grande scoppia di nuovo a piangere sul palco. Il dolore per gli ex e la lettera in cui racconta il suo periodo delicato: “Momento molto duro della mia vita, lo sto ancora elaborando”

Ariana Grande e quelle lacrime di dolore sul palco che fanno il giro del mondo. Durante il suo “Sweetener World Tour” la cantante statunitense non è la prima volta che si lascia andare al pianto. Era già successo in un concerto a Pittsburgh. In quell’occasione le lacrime sgorgarono dopo aveva ricordato Max Miller, suo ex deceduto lo scorso settembre. Ora la commozione si è ripetuta durante la performance a St. Louis dopo l’esecuzione di “R.E.M.”, brano dedicato all’ex fidanzato Pete Davidson, con cui ha vissuto una relazione naufragata nel 2018.

La popstar si confessa ai fan

“È un momento molto duro della mia vita e lo sto ancora elaborando” ha scritto la pop star su Instagram in una lettera aperta ai fan in cui ha spiegato il periodo delicato che sta vivendo. “Il tour è selvaggio la vita lo è – ha proseguito -. Sono grata per questo mare di amore che ho intorno a me ogni giorno e per le persone che vengono a questi concerti e donano ogni grammo della loro energia”. Ariana ha poi raccontato di vivere tutto “molto intensamente” e che per tale motivo spesso scoppia in lacrime. “Vi ringrazio per accettare la mia umanità. Non so cosa ho fatto per meritare di incontrare così tante anime belle ogni sera, per incontrare così tanto amore, ma voglio che sappiate che questa cosa mi permette di portarlo a termine (il tour, ndr), lo sento e lo apprezzo” ha chiosato. Il messaggio è apparso per pochi minuti su Instagram prima di essere rimosso.

Ariana Grande, due anni delicati

Negli ultimi due anni Ariana ha vissuto momenti molto particolari e toccanti. Nel maggio 2017 è avvenuto l’attentato alla Manchester Arena durante il suo concerto. Poi, a causa di un’overdose, è venuto a mancare il rapper Mac Miller, con cui la Grande è stata legata per due anni fino a maggio 2018. Dopodiché pareva essere giunta la tranquillità, grazie alla love story con il comico del “Saturday Night Live” Pete Davidson. Tuttavia dopo 5 mesi, nell’ottobre del 2018, il rapporto è stato troncato con relativo addio alle nozze già progettate per il 2019.