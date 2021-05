Ariana Grande si è già sposata con Dalton Gomez? I dettagli sulle nozze

Ariana Grande ha già sposato Dalton Gomez? Gli ultimi gossip provenienti dall’estero parlano di un matrimonio in gran segreto per la coppia. Una piccola cerimonia con pochi intimi, e soprattutto lontana da paparazzi e curiosi. Questo è quanto ha riportato TMZ, secondo cui il matrimonio tra Ariana Grande e Dalton Gomez ci sarebbe stato questo fine settimana. La location scelta dalla coppia pare sia stata la casa della cantante, a Montecito in California. Non c’è stata una festa in grande, ma erano presenti pochi ospiti.

Secondo i primi rumor, però, non è chiaro se sia stato un matrimonio programmato oppure improvviso. La coppia potrebbe aver deciso di sposarsi facendo una follia d’amore, insomma. Fatto sta che si sono detti sì – anzi, la formula americana è “I do” – in modo informale, magari festeggeranno in grande in tempi più sereni. Oppure hanno preferito una cerimonia intima e non sentono il bisogno di fare un matrimonio grandioso.

Nel gossip su Ariana Grande e Dalton Gomez sposi non è stato aggiunto altro. Si mormora della volontà della coppia di unirsi in matrimonio solo ed esclusivamente per loro, per coronare il loro sogno d’amore. Dopo la proposta arrivata a dicembre, i fan non si aspettavano di ricevere oggi la notizia del matrimonio, all’improvviso. Non a caso in pochi minuti, appena è stato lanciato lo scoop, il nome di Ariana è finito in tendenza su Twitter. E non vedono l’ora di vedere la Grande vestita da sposa, insomma aspettano con ansia di vedere qualche fotografia di questo grande giorno.

Non è sicuro, però, che la cantante condividerà scatti delle sue nozze sui social. Magari sì, ma se ha deciso di sposarsi in gran segreto forse non ha voglia di mostrare la cerimonia. Ariana Grande e Dalton Gomez stanno insieme da un anno. Si sono conosciuti a inizio del 2020, hanno trascorso insieme il lockdown e questo ha fatto sì che si conoscessero a fondo in breve tempo. A dicembre lui ha fatto la proposta di matrimonio alla cantante e oggi è scoppiato il gossip sul matrimonio già celebrato.