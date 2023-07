Ariana Grande e Dalton Gomez, matrimonio già finito: i motivi

Matrimonio al capolinea per la popstar americana Ariana Grande e suo marito, anzi ex, l’agente immobiliare Dalton Gomez. La coppia è scoppiata a soli due anni dalla celebrazione delle nozze. A rivelarlo in esclusiva è il prestigioso magazine statunitense TMZ che ha assicurato di essere entrato in contatto con fonti vicine ai due giovani e che queste gli hanno confidato che il matrimonio è naufragato. E non è finita qui perché il crac sentimentale non si sarebbe consumato di recente. Ariana e Dalton si sarebbero detti addio mesi fa. Il rapporto sarebbe giunto su un binario morto a gennaio 2023.

TMZ scrive che la coppia è in procinto di divorziare ufficialmente. Il gossip ha avuto una accelerata a Wimbledon. La cantante era tra le star presenti alla finale epica tra Djokovic e Alcaraz disputatasi domenica 16 luglio. Ed è in questo frangente che è stata pizzicata senza fede nuziale al dito. La coppia, secondo quanto rivelato dalla fonte sentita dal magazine americano, avrebbe tentato di ricucire lo strappo due mesi fa, ma la riconciliazione non sarebbe andata a buon fine. Motivo? Troppe differenze caratteriali, ma nessun grave torto. Da qui la decisione di separarsi e prendere strade differenti.

Sempre secondo quanto rivelato da TMZ, il momento no di coppia è iniziato quando la Grande ha cominciato le riprese del film musicale “Wicked”. La celebre rivista ha inoltre aggiunto che Ariana e l’ex marito non si sono lasciati a pesci in faccia, ma in modo civile tanto che sarebbe rimasto un bel legame di amicizia e affetto.

Ariana Grande e Dalton Gomez, il matrimonio nel 2021

La popstar e l’agente immobiliare hanno pronunciato il fatidico sì a metà del maggio 2021. Dopo il matrimonio, Ariana si è trasferita nella lussuosa e incantevole dimora del marito a Montecito. Il valore commerciale della villa si aggira intorno ai 7 milioni di dollari.

I due avevano iniziato a frequentarsi nel gennaio 2020. Fu allora che uscirono allo scoperto pubblicamente. Il loro amore fu suggellato anche nel video musicale “Stuck With You”, nel quale Ariana duettava con Justin Bieber. Cinque giorni prima di Natale 2020, la Grande ha ufficializzato il fidanzamento con Dalton Gomez. Quindi il matrimonio nel maggio 2021.