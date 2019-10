Ariadna Romero, Vieni da Me: i rapporti oggi con Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero a ruota libera a Vieni da Me: in che rapporti è oggi con Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero, modella cubana classe 1986, è sbarcata a Vieni da Me (Rai 1), raccontandosi a Caterina Balivo. La showgirl, volto noto del panorama televisivo italiano, ha parlato a ruota libera, ripercorrendo le tappe della sua vita professionale e privata. Si inizia dagli ‘anni cubani’, un periodo assai diverso rispetto a quello italiano. Altra cultura, altra politica, altri tempi. Poi l’arrivo in Italia nel 2009. “Eravamo in 5 ragazze e ci facevamo forza l’un l’altra“, narra. Si ritrova a Milano e si butta nei casting. “Ho trovato subito un’agenzia seria e via…”

“Con Pierpaolo Pretelli rapporti assolutamente buoni”

Inizia l’intervista e la Balivo, guardando la modella, ne è stregata: “Mamma mia quanto sei bella“. Si passa a parlare di Leonardo Pieraccioni, con cui Ariadna ha lavorato nel film ‘Finalmente la felicità’ (2011). “Meraviglioso lavorare con lui, è una persona che mi porterò nel cuore”, fa sapere la Romero. Poi arriva Ballando con le Stelle nel 2012. “La svolta della mia vita”, chiosa la showgirl. Infine parole dolci sul figlio Leonardo, avuto da Pierpaolo Pretelli nel 2017. A proposito, in che rapporti è oggi con l’ex? “Assolutamente buoni”, la risposta chiara e sorridente della modella.

“Non vorrei più essere associata a Pierpaolo, poiché sto andando avanti con la mia vita”

Ariadna Romero è stata sposata con il cestista Lorenzo Gergati. L’unione è stata celebrata a Varese con rito civile il 20 dicembre 2012 (il rito cattolico è stato invece celebrato il 7 luglio 2013 a Cuba). Dopo un paio d’anni, il matrimonio è naufragato e la modella si è poi legata a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la notizia. Anche in questo caso, però, la relazione è giunta al capolinea. Nella primavera di quest’anno, a proposito di un possibile ritorno di fiamma, la Romero ha detto: “ Con Pierpaolo è finita molto tempo fa. Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma”. La cubana spiegava di aver vissuto un grande amore e di non rinnegare nulla, ma al contempo di non voler essere più accostata a Pretelli: “Non vorrei più essere associata a lui, poiché sto andando avanti con la mia vita”.