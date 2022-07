Ariadna Romero, tutta la verità sul flirt con Nicola Ventola: parla lei

By

La ex di Pierpaolo Pretelli fa chiarezza sugli ultimi pettegolezzi che la vorrebbero già fidanzata con un noto calciatore

Erano da giorni che non si parlava d’altro: stando agli ultimi gossip apparsi online, sembrava che Ariadna Romero avesse finalmente ritrovato l’amore dopo la fine della sua relazione con il suo storico ex Pierpaolo Pretelli, oggi felicemente fidanzato con Giulia Salemi.

Nei giorni scorsi, la nota esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato lo scoop. La Marzano aveva condiviso i messaggi di molte sue follower che avevano annusato un possibile flirt in corso fra la bella Ariadna e l’ex calciatore Nicola Ventola, noto fra le altre cose per essere stato in passato legato sentimentalmente a Bianca Guaccero.

Si era parlato in effetti di numerose segnalazioni di utenti convinte che fra i due ci fosse del tenero, anche perché, fra l’altro, Ariadna Romero e Nicola Ventola si conoscono ormai da diversi anni. I due, come segnalato da un utente, avevano partecipato insieme allo stesso concerto, quello del cantante Maluma, e tanto era bastato per scatenare pettegolezzi su questa possibile nuova coppia dell’estate 2022.

Un flirt, quello fra Ariadna Romero e Nicola Ventola, che in realtà sarebbe esistito solo nella testa dei suoi follower. Già, perché ora la verità è finalmente venuta a galla

Ariadna Romero nega la relazione con Nicola Ventola: le sue parole su Instagram Stories

Con una Instagram Stories, la modella e conduttrice ha voluto fare chiarezza sui rumor una volta e per tutte, chiamando in causa proprio Deianira Marzano. “Se soltanto la signora Marzano si informasse meglio prima di lanciare scoop a vanvera…” ha commentato piccata la Romero, che evidentemente è l’unica a sapere in che rapporti è veramente oggi con lo sportivo. Qui sotto potete recuperare la Instagram Stories condivisa nelle scorse ore da Ariadna Romero.

Basterà questo a dissipare i rumor? Ah, saperlo! Quel che è certo è che oggi Ariadna è ancora “sul mercato” e, chi lo sa, forse è anche disponibile per regalare il suo cuore ad un nuovo spasimante. Per il momento (almeno che non stia nascondendo qualche segreto) la sua stagione estiva 2022 è iniziata da single incallita. Nel frattempo, nulla è dato sapere sull’attuale status sentimentale di Nicola Ventola, del quale però (è evidente) agli appassionati di gossip interessa decisamente di meno.