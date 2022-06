Ariadna Romero sta con l’ex di Bianca Guaccero? “Molte segnalazioni…”

Ariadna Romero ha ritrovato l’amore con Nicola Ventola? Sarebbe lui l’uomo a cui l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli avrebbe riaperto la porta del suo cuore. L’ex calciatore, oggi 44enne, si è fatto conoscere anche nel mondo del gossip con la sua storia d’amore con Bianca Guaccero. Ultimamente si parlava addirittura di un ritorno di fiamma tra loro. Ma ecco che spunta l’indiscrezione che vede Ariadna a fianco di Ventola. Tale gossip si è acceso nel momento in cui Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione ricevuta in queste ore.

Un utente sui social ha notato una Storia condivisa dall’ex attaccante italiano, che si trovava al concerto di Maluma proprio insieme alla Romero e ad altre due persone. “Lui spesso sta con Ariadna, lei cerca di nasconderlo ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due!”, questa la segnalazione ricevuta da Deianira. E non finisce qui. L’influencer si chiede se stia per nascere una relazione tra Ariadna e Ventola, per poi aggiungere che ci sono “molte segnalazioni” che ne parlano. Dunque, sembra che si tratti più di un semplice gossip.

Mentre Ventola non si è fatto problemi a condividere la foto sul suo profilo Instagram, la Romero non ha fatto alcun riferimento alla presenza di lui. Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione e nulla di ufficiale. In queste ore, nessuno dei due ha parlao per confermare o smentire. Mentre Ariadna è stata legata a Pierpaolo Pretelli, con cui oggi i rapporti sono buoni grazie anche al figlio Leo, l’ex calciatore è conosciuto alle cronache rosa per la sua love story con Bianca Guaccero.

La conduttrice conosce da molti anni Nicola Ventola. Sono stati fidanzati per circa 5 anni e anche loro oggi condividono un’amicizia. Questo loro rapporto ha fatto spesso ipotizzare che ci fosse ancora del tenero. Si è parlato di un flirt tra loro la scorsa estate. A smentire ci aveva pensato la stessa Guaccero, rompendo il silenzio dopo aver notato i vari gossip che parlavano di un loro ritorno di fiamma.

La storia della Guaccero e Ventola è iniziata nel 1996 e la rottura è arrivata nel 2001. Nonostante ciò, hanno scelto di restare in buoni rapporti, tanto che oggi nutrono tanto affetto e stima l’uno nei confronti dell’altra. Sono la dimostrazione che tra ex si possono mantenere buoni rapporti. “La verità è che siamo grandi amici”, ha commentato la conduttrice di Detto Fatto lo scorso anno.