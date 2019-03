Bettarini e Ariadna: Nicoletta Larini non ci sta e si scaglia contro la Romero

Bettarini e Ariadna, abbraccio all’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini mostra la sua gelosia

Nicoletta Larini a Mattino 5 si mostra ancora infastidita dell’abbraccio avvenuto tra Stefano Bettarini e Ariadna Romero. Nel corso della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, la dolce cubana si è gettata tra le braccia dell’ex calciatore, saltandogli addosso. Un abbraccio molto caloroso che non è per nulla piaciuto a Nicoletta. La giovane, proprio durante la diretta del reality, ha subito fatto notare la sua gelosia. Alessia Marcuzzi le ha dato la parola e lei non ha potuto fare a meno di mostrare il suo fastidio: “Gli si attacca come una cozza!” Ora a Mattino 5 la Larini non nega affatto di aver provato un certo fastidio nel vedere Ariadna avvinghiata al suo Stefano, anzi. Nonostante ammetta di non vedere alcuna malizia, Nicoletta rivela di non aver apprezzato per nulla il gesto della Romero, che ieri ha lasciato l’Isola definitivamente. La giovane cubana ha avuto la possibilità di restare con Stefano e Kaspar Capparoni sull’Isola che non c’è, ma ha preferito andarsene a casa.

Ariadna Romero abbraccia affettuosamente Stefano Bettarini: Nicoletta Larini dice la sua a Mattino 5

“Al mio uomo, che mi manca, non gli salti addosso”, afferma infastidita Nicoletta a Mattino 5. Federica Panicucci manda in onda quanto accaduto ieri sera e la Larini non può non confermare il suo fastidio. Ad appoggiarla ci pensa la moglie di Kaspar, Veronica Maccarone. Quest’ultima confessa che avrebbe reagito nello stesso modo! Intanto, in studio gli uomini cercano di prendere le difese di Ariadna, in particolare Valerio Merola. L’ex gieffino ci tiene a precisare che le cubane sono donne abbastanza affettuose e calorose. Il conduttore non ci avrebbe visto alcuna malizia da parte della Romero, reputandola una persona seria. Nicoletta ci tiene a precisare che questo particolare non lo mette assolutamente in dubbio.

Bettarini e Ariadna: la Romero ha lasciato l’Isola dei Famosi

Nicoletta può stare tranquilla, poiché Ariadna ha comunque scelto di non proseguire la sua esperienza sull’Isola che non c’è insieme a Bettarini e Kaspar. Le due potranno, dunque, anche avere a breve un confronto. Nonostante ciò, la Larini si fida di Stefano, soprattutto dopo la loro passata esperienza a Temptation Island Vip.