Argentero sui like della moglie a De Martino: “Tanto il tempo…”

Luca Argentero a ruota libera. Intervistato da Vanity Fair, la star di Doc – Nelle tue mani è tornato a parlare della gelosia provata per Stefano De Martino. Prima però, in merito tema, è opportuno spiegare l’antefatto. Lo scorso anno l’attore fu ospite nello show di Alessandro Cattelan e venne fuori che beccò sua moglie Cristina Marino a mettere like alle foto social dell’ex marito di Belen Rodriguez. Tra una risata e l’altra Argentero fece capire che in realtà un poco ci rimase maluccio e che quei gesti lo infastidirono un poco. Nel corso della chiacchierata con Vanity, a domanda diretta, è tornato sulla questione, che è stata liquidata così:

“Io geloso? Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolarsi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l’attenzione di mia moglie e di quella di Alessandro Cattelan (ride, ndr)”.

Restando sul tema ‘attrazione’, l’attore, quando gli è stato detto che gode delle ammirazioni sia di donne che di uomini, ha risposto da marito esemplare: “Se la bellezza aiuta a portare qualcuno in più davanti allo schermo ben venga. Per il resto, mi interessa solo che mia moglie mi trovi attraente”.

In tempi non sospetti un suo collega e amico, Pierfrancesco Favino, ha raccontato che in un frangente ha provato attrazione per un uomo. Al protagonista di Doc, invece, ciò non è mai accaduto. Mai il suo ‘gusto’ ha vacillato. Spesso gli viene chiesto ciò per via di alcuni ruoli avuti sul grande schermo:

“No, non ho avuto esperienze e non ho avuto bisogno di controprove. Fin da ragazzino mi sentivo certo della mia eterosessualità e non mi sono mai fatto questa domanda. Vedere il dubbio nelle persone dopo avermi visto recitare in film come Saturno Contro e Diverso da chi?, però, mi diverte. Le dico, però, che è stato impattante baciare Picchio la prima volta: ricordo di aver provato una sensazione strana, soprattutto per il contatto della barba sulle labbra”.

Capitolo amicizie. Nonostante la popolarità, le persone vicine ad Argentero sono spesso quelle che non fanno parte del mondo dello spettacolo, vale a dire coloro che conosce da prima del successo avuto. E oggi? Che persone è? Si ritiene generoso? “Penso di sì. Mi interessa far stare bene le persone intorno a me. È una cosa che avevo anche da bambino, non ero di quelli che tratteneva la palla per non far giocare gli altri”.

La chiacchierata con Vanity Fair è poi virata sul versante professionale. Molti attori di successo, a un certo punto della loro carriera, hanno voluto spingersi oltre, tentando il grande salto alla regia. Dall’essere interpreti al dirigere le operazioni. Argentero, al momento, non pensa a tale eventuale evoluzione del suo lavoro in quanto ha spiegato di non sentirsi all’altezza. Ciò però non significa che più avanti possa tentare di mettersi dietro alla macchina da presa: