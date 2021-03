Aresgate, testimonianza su Rosalinda Cannavò: “Seguace di un santone”

Domenica 14 marzo 2021 Rosalinda Cannavò è stata tra gli ospiti della puntata di Live – Non è la d’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua relazione con Andrea Zenga, con il quale passerà queste settimane di lockdown insieme, ha commentato anche le vicende che l’hanno vista protagonista in questi giorni e per le quali ha deciso di allontanarsi dai social per un po’. Su La 7, invece, uno dei temi che ha affrontato Massimo Giletti è stato l’Aresgate. Una inviata de Non è l’Arena ha tentato di intervistare Rosalinda, ma la ragazza si è trincerata dietro la frase: “Non rilascio interviste, mi dispiace”. Anche Zenga, intercettato dalla giornalista, ha dichiarato che se vorrà parlare, parlerà lei: “Pare che faccio quello che se la tira, mi dispiace”.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le dichiarazioni dell’attrice e di Massimiliano Morra al Gf Vip. Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Teodosio Losito. Nelle ultime ore è stato sentito anche Garko. In quell’occasione, i due ex gieffini avevano fatto riferimento all’esistenza di una setta di cui avrebbero fatto parte che li manipolava con a capo Lucifero.

Adua aveva tirato in ballo la morte del produttore, dicendo che non si sarebbe suicidato. Tanti gli attori sentiti in questi giorni dai magistrati. Il prossimo ad essere ascoltato dovrebbe essere proprio Tarallo, compagno di Losito. Durante la puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha intervistato una persona con il volto coperto e la voce camuffata che ha fatto delle rivelazioni su Adua Del Vesco.

Durante l’incontro con il conduttore, la persona in questione ha dichiarato che Rosalinda Cannavò si sarebbe sentita mancare il terreno sotto i piedi, dopo il fallimento dell’Ares e la morte di Teodosio Losito, pensando che non avrebbe più avuto le fiction e tutto quello che aveva prima:

“Scioccamente se l’è presa con una persona totalmente estranea e innocente che anzi aveva contribuito al 90% del suo mantenimento”

Il riferimento è ad Alberto Tarallo. L’anonimo ha svelato a Giletti che Adua Del Vesco ha parlato di un mondo strano, misterioso, occulto, poi è si è scoperto una fotografia dell’attrice insieme a un parlamentare con la quale andavano alla ricerca di un santone di nome Christian, su cui ci sono molte ombre e poche luci: