Arca e Laura Chiatti, che feeling. Bocci e Irene ‘li tengono d’occhio’

Risate e abbracci tra gli ex Francesco Arca e Laura Chiatti, Marco Bocci e Irene Capuano li ‘tengono d’occhio’: giornata tra amici

Francesco Arca e Laura Chiatti ridono, scherzano, si abbracciano e si scambiano degli sguardi affettuosi. Incredibile ritorno di fiamma? No, nulla di tutto questo. I due, infatti, immortalati dal settimanale Chi (in uscita domani mercoledì 28 agosto), sono ‘soltanto’ amici, così come sono amici i rispettivi partner, cioè Marco Bocci e Irene Capuano. Entrambe le coppie sono infatti solidissime e stabili. Nessuna gelosia per il passato, tanto che di recente in magazine diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato il quartetto trascorrere con la prole momenti di svago e relax al luna park.

Laura Chiatti e la storia con Francesco: l’amore naufragò dopo la convivenza a Perugia. Correva l’anno 2009

Francesco Arca e Laura Chiatti vissero in passato una relazione sentimentale, tanto che il modello e attore convisse con lei a Perugia fino al 2009, anno in cui il rapporto naufragò e le loro strade si divisero. Prima di Arca, la Chiatti si legò a Silvio Muccino. Nel 2010, invece, le ‘rapì’ il cuore il cestista Davide Lamma. Anche quella non fu la volta buona. Il grande amore arrivò soltanto un anno dopo, nel gennaio 2014, quando uscì allo scoperto con Marco Bocci. Il 5 luglio dello stesso anno furono celebrate le nozze a Perugia nella Basilica di San Pietro. La love story dura tuttora ed ha già dato due frutti d’amore, Enea (2015) e Pablo (2016).

Francesco Arca e Irene Capuano sempre innamorati

Anche la vita sentimentale di Francesco Arca è stata parecchio movimentata. Tra le sue conquiste celebri si ricordano Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti (appunto), Anna Safroncik, Luisa Corna ed Irene Capuano, con la quale, dopo aver rotto nel 2001, ha ricucito nel dicembre 2013. Da Allora la coppia non si è più persa di vista. Anzi, è più innamorata che mai ed ha avuto due figli, Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma. E Chiatti e Arca che ridono e scherzano? Niente paura: Bocci e Irene sono lì vicino e ‘li tengono d’occhio’.