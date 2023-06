Aragozzini: “Gino Paoli? Seg*e prima di cantare”, Bortone allibita

Nella puntata del 26 giugno di Oggi è un altro giorno, a fare notizia è stato un particolare momento di imbarazzo che ha coinvolto tutto lo studio. Artefice di questo peculiare siparietto è stato Adriano Aragozzini, storico giornalista e produttore discografico. Ospite al programma di Serena Bortone, Aragozzini ha raccontato alcuni aneddoti sui personaggi popolari che ha conosciuto nel corso della sua carriera. A spiccare, quello su Gino Paoli.

Il retroscena di Aragozzini su Gino Paoli, la reazione della Bortone

Adriano Aragozzini ha raccontato la storia della sua amicizia con il cantante, arrivando a rivelare un particolare rituale caratteristico di quest’ultimo: “Lui prima di cantare, si fa una se*a“. Non si è fatta attendere la reazione di Serena Bortone e di tutto lo studio, a metà tra il gelo e l’imbarazzo per le parole di Aragozzini. Il noto produttore, tuttavia, ha voluto raccontare ulteriori dettagli sul curioso rituale di Gino Paoli.

Aragozzini ha spiegato che quando conobbe Gino Paoli, lavorava come giornalista per il settimanale Oggi. Una sua collega aveva ricevuto l’incarico di intervistare il cantante, ma non potè portarlo a termine perché imbarazzata dalla confessione di Gino Paoli. A sostituire la collega fu proprio Aragozzini, che fece una nuova intervista con lui. “Non aveva l’idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso” ha spiegato il noto produttore discografico, raccontando dell’intervista non conclusa della sua collega.

Serena Bortone non è potuta rimanere indifferente alla rivelazione di Aragozzini. La conduttrice, così come i presenti in studio, hanno avuto una reazione a metà tra il gelo e l’imbarazzo. Una storia particolare, quella raccontata da Aragozzini su come sia nata l’amicizia con Gino Paoli.

Serena Bortone via da Rai 1: le ultime voci

L’imbarazzo è stato protagonista della puntata del 26 giugno di Oggi è un altro giorno, programma che difficilmente verrà confermato per la prossima stagione Rai. Stando alle ultime voci, infatti, è probabile che il posto di Serena Bortone nel pomeriggio feriale di Rai 1 venga preso da Caterina Balivo con il suo nuovo programma. Per la conduttrice di Oggi è un altro giorno, si aprirebbero le porte di Rai 3, prendendo le redini di Le Parole, programma che sembrerebbe prossimo a diventare orfano di Massimo Gramellini.