Antonio Zequila tronista a Uomini e Donne Vip? Ora parla lui

Antonio Zequila tra i tronisti della prima edizione di Uomini e Donne Vip? Da qualche settimana si parla di questo inedito progetto di Maria De Filippi, versione celebrity del suo programma cult in onda ogni giorno su Canale 5. Secondo le indiscrezioni Mediaset sarebbe entusiasta all’idea e in accordo con la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe optato per Silvia Toffanin nelle vesti di conduttrice.

Al settimanale Mio Antonio Zequila, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, è apparso contento davanti ad una prospettiva del genere:

“Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente”

L’attore e opinionista tv, single da tempo, ha aggiunto:

“Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”

Non solo Antonio Zequila: a Uomini e Donne Vip potremmo trovare anche Pamela Prati e Valeria Marini, che hanno alle spalle molteplici fallimenti amorosi. Le due, tra l’altro, sono molto amiche e avvezze a format del genere. La Marini, ad esempio, ha partecipato più volte al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi e pure a Temptation Island Vip.

Le indiscrezioni su Uomini e Donne Vip

Stando a quanto si legge sul settimanale Nuovo Tv Maria De Filippi starebbe lavorando ad una versione Vip di Uomini e Donne, con personaggi famosi alla ricerca del grande amore. Sembra che la rete, guidata da Pier Silvio Berlusconi, abbia pensato ad un totale di otto puntate da trasmettere in prima serata durante l’estate, al posto di Temptation Island.

Il reality show di Filippo Bisciglia, infatti, non andrà in onda nei mesi più caldi come accaduto negli ultimi anni. Un problema di diritti col format originale dello show ma pure la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e proporre spettacoli diversi al pubblico. Da qui è nata l’idea di Uomini e Donne Vip che, con tutta probabilità, non sarà condotta dalla De Filippi, che preferisce darsi da fare dietro le quinte.

La 60enne avrebbe deciso di puntare su una collega più giovane: Silvia Toffanin. L’ex letterina di Passaparola potrebbe approdare al timone della trasmissione. In passato la De Filippi ha offerto alla Toffanin le conduzioni di Temptation Island Vip e Amici Celebrities ma Silvia ha sempre rifiutato per concentrarsi su Verissimo e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Ora che i figli sono diventati più grandi – hanno rispettivamente 11 e 6 anni – la Toffanin sarebbe pronta a dedicare più tempo alla sua carriera, che sta finalmente spiccando il volo dopo il doppio appuntamento di Verissimo e la partecipazione a Striscia la notizia.