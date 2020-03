Antonio Zequila contro Sossio: “Queste votazioni lampo… non lo digerisco”

Antonio Zequila non tollera Sossio Aruta in finale: “Non lo digerisco”

Si intensifica la rivalità tra Antonio Zequila e Sossio Aruta al Grande Fratello Vip. Quest’ultimo è stato proclamato primo finalista durante l’ultima puntata del reality andata in onda mercoledì 18 marzo. Nelle ultime ore, l’attore si è confrontato con Licia Nunez esprimendo alcuni dubbi sul televoto lampo: “Non riesco a digerire che abbia preso più voti di te”, ha poco fa dichiarato Zequila. Mentre si avvicina la finale della quarta edizione del Gf Vip, le ultime esternazioni di Antonio farebbero emergere una rivalità più profonda con l’ex cavaliere del Trono Over che va ben oltre ai simpatici scontri che abbiamo visto fin ora. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi della Casa.

Zequila, perplessità per il meccanismo del televoto

Durante una chiacchierata con Licia, Antonio si è confrontato con la coinquilina in merito ad alcune vicende dell’ultima puntata. Il televoto flash del 18 marzo ha mandato Sossio direttamente in finale. Il campano ha battuto Teresanna Pugliese, Licia Nunez e a sorpresa Valeria Marini (poi eliminata dal gioco). Zequila avrebbe quindi mostrato alcuni ‘dubbi’ sul meccanismo di voto. Dalle sue parole non è chiaro se sia una frecciata nei confronti del programma ma resta il fatto che l’attore sembrerebbe parecchio infastidito che Aruta rimanga in Casa fino alla fine del reality. “Una cosa è essere al televoto per una settimana, una cosa è il televoto lampo. Sarei curioso di sapere la percentuale. Penso che sia una differenza minima. Il fatto che Sossio prenda più voti di te…non riesco a digerire questa cosa“.

La proposta di matrimonio in diretta: “Quando esco la sposo”

Grandi emozioni per il gieffino durante l’ultima puntata. Antonio ha affermato di voler convolare a nozze con la sua compagna: “Per tanti anni l’ho tenuta nascosta al gossip, essendo un medico. Le parole di Marina testimoniano l’uomo che è Antonio. Diciamo che non è mai finita. Noi ci amiamo lo stesso. Io quando esco vorrei sposarla”.