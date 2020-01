Antonio Zequila: “Pappalardo? Mai più visto. La Rai mi epurò subito”

Antonio Zequila, tutta la sua verità sulla celebre e triste lite con Adriano Pappalardo: “Sono passati 14 anni, mai più visto. La Rai mi ha epurato il giorno dopo…”

Correva l’anno 2006, più precisamente era il 22 gennaio: a Domenica IN si scatenava l’inferno. Da una parte Antonio Zequila, dall’altra Adriano Pappalardo. La lite, dai toni verbali assai violenti, è diventata un pezzo di triste storia televisiva. L’attore, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, è tornato sulla vicenda, parlandone con Antonella Elia. I due inquilini della Casa più spiata d’Italia, ne hanno discusso nella sauna. E Zequila ha anche spiegato che per lui, quell’episodio, ebbe risvolti non felici sulla sua carriera.

Zequila si confida con Antonella Elia

“Ebbi una lite tremenda, lui offese mia madre”, spiega Antonio ad Antonella Elia che dice di ricordare poco o nulla sulla vicenda. Zequila allora la mette al corrente che era nel salotto di Domenica In e che si andò decisamente oltre i toni consentiti. “Al momento riuscii a calmarmi, ma poi mi rise in faccia, mi sbeffeggiò… Lui era geloso perché il pubblico era dalla mia parte”. L’attore, seppur mai fa il nome di Adriano Pappalardo, è a lui che si riferisce. “Dopo tanti anni di sacrifici ero protagonista di Domenica In, il giorno dopo la lite venni epurato dalla Rai”, aggiunge Zequila, non celando il rammarico per come andarono le cose.

Non ci siamo mai più incontrati, sono passati 14 anni e non ci siamo mai più visti”

“Non ci siamo mai più incontrati, sono passati 17 anni e non ci siamo mai più incontrati”, spiega sempre Zequila. In realtà gli anni passati da quell’episodio sono 14, ma poco cambia. Antonio ha inoltre fatto sapere di aver tentato in qualche modo, anche di recente, di capire se da parte di Pappalardo ci fosse la volontà di chiarire la situazione una volta per tutte e magari con una stretta di mano. Secondo la sua versione, però, non sarebbe arrivato alcun segnale dal cantante che potesse far pensare a un incontro.