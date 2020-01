Primo caso bestemmia GF Vip, coinvolto Zequila: la decisione del reality

Primo caso bestemmia GF Vip, coinvolto Antonio Zequila. Il reality decide in tempi record: arriva il comunicato ufficiale

Primo caso bestemmia al Grande Fratello Vip 4. Coinvolto Antonio Zequila: nelle scorse ore è iniziato a circolare sul web un video in cui l’attore è stato ripreso mentre pronunciava delle parole che per alcuni telespettatori e utenti sarebbero state delle imprecazioni. In un attimo in molti, sui social, hanno gridato allo scandalo e all’espulsione del concorrente. I vertici del reality, non appena si è diffuso il filmato, hanno subito visionato la clip incriminata e si sono pronunciati: Zequila non ha detto alcuna bestemmia, dunque può proseguire il suo percorso nello show. Il GF Vip, attraverso i suoi canali social, ha divulgato un comunicato ufficiale.

“Zequila non ha bestemmiato nel corso del programma”

“Il Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”. Questo il comunicato della trasmissione. A differenza del passato, su casi simili, si è notata una certa velocità di decisione. Infatti, altre volte ci sono voluti giorni prima di scegliere se espellere o meno un concorrente. Celebri e rumorose furono le vicende, in tal senso, che coinvolsero Gianluca Impastato e Marco Predolin. Entrambi concorrenti della seconda edizione Vip del programma, furono espulsi proprio per bestemmia.

Salvo Veneziano, bufera al GF Vip 4. La moglie: “Non è violento”

Attorno al GF Vip 4, in queste ore, sta tenendo banco anche il caso Salvo Veneziano. L’inquilino è finito nella bufera per alcune frasi ‘colorite’ riferite ad alcune ragazze della Casa. Sulla questione è intervenuta anche la moglie Giusy, che ha condannato le parole del marito pur dicendo che quello è il suo modo di esprimersi. Netta anche sulla questione violenza: “L’uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente un uomo violento, ma tutt’altro. L’esatto contrario! Se così non fosse, non sarei rimasta al suo fianco”, le parole di Giusy sui social. Stesso concetto ribadito a Pomeriggio 5, dove è stata ospite.