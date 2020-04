Antonio Zequila, è guerra con Adriana Volpe: botta e risposta sui social

Dopo le affermazioni della donna nella diretta con Giulia Salemi, l’attore risponde su Instagram

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è terminata ma, al di fuori della Casa, gli ex gieffini continuano a farsi la guerra a distanza utilizzando frecciatine sui social e le varie interviste. Solo pochi giorni fa, ad esempio, è stata sollevata una polemica che interessava Fernanda Lessa, Clizia Incorvaia e il fidanzato della vincitrice, Paola Di Benedetto. Durante la diretta di ieri, la vicentina ha replicato affermando di avere massimo rispetto ma di non voler dare loro troppo peso. Nel corso di un’altra diretta, invece, è stato il turno di Adriana Volpe, in collegamento con Giulia Salemi, altra ex gieffina, che si è letteralmente scagliato contro Antonio Zequila. La conduttrice, in tale occasione, ha affermato che lei, a differenza dell’ex coinquilino, tirerebbe fuori il meglio dalle persone invece che tirare fango sugli altri per emergere. Gli attriti fra i due risalgono già ai tempi della Casa, quando Zequila affermò di aver avuto una storia con la Volpe anni addietro, gossip poi smentito dalla stessa Adriana. Poche ore fa, l’attore campano ha risposto alla provocazione della donna sui social. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

La replica di Antonio sui social: “C’è chi vola alto e chi crede di volare”

“Sai la differenza tra me e lui qual è? Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri. E ci sono persone invece che cercano il bello negli altri. Questa è la vera differenza probabilmente tra me e lui. A me piace tirare fuori il bello delle persone. Ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio. Ma senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto”, diceva Adriana di Zequila nella giornata di ieri in collegamento con la Salemi. Qualche ora fa, Antonio ha replicato su Instagram postando un vecchio video ai tempi della sua partecipazione a Caduta Libera, il quiz game condotto da Gerry Scotti. La didascalia recita: “C’è chi volta alto e chi crede di volare. Zequila ha regalato 40 mila euro alla fabbrica del sorriso!”. L’attore non ha fatto nomi ma sembra chiaro il riferimento alla conduttrice.

Paola replica a Clizia e Fernanda, Federico: “Non valgono niente”

Nella diretta di ieri di Paola Di Benedetto, non poteva mancare la domanda circa la diatriba sorta qualche giorno fa tra Fernanda Lessa e il cantante emiliano. “Non penso ci sia troppo da commentare. Con loro mi sono divertita..è andata come andata, si vede che non dovevamo diventare migliore amiche. Comunque massimo rispetto…chiacchiere che valgono quel che valgono”, ha commentato Paola. Duro l’intervento di Rossi: “Non valgono un caz.o, non parlarne nemmeno”.