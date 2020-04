Adriana Volpe parla del marito, poi risponde in diretta a Zequila: “Volo alto”

Adriana Volpe dopo la fine del Grande Fratello Vip in diretta su Instagram con Giulia Salemi: cosa ha detto

Adriana Volpe oggi pomeriggio è stata protagonista del Salotto Salemi, il format che Giulia ha inventato per alleviare questa quarantena. Sono delle dirette su Instagram con ospiti diversi ogni giorno e oggi c’era proprio Adriana. Una chiacchierata molto piacevole che è durata un’ora e mezza, in cui l’ex gieffina si è aperta e ha raccontato in ogni sfaccettatura le emozioni provate dopo l’uscita dalla Casa. Ma non si è tirata indietro dal commentare altri ex concorrenti del Gf Vip 4! Giulia Salemi è stata brava a guidare e indirizzare la conversazione, domandando anche quale programma le piacerebbe condurre in casa Mediaset. Adriana non si è sbilanciata più di tanto, ha parlato di un talk o di un contenitore con vari argomenti e ha precisato di non voler prendere il posto di nessuno. Sogna uno spazio nuovo e tutto suo, insomma. Ma non poteva mancare un pizzico di gossip, quindi si è parlato anche di Adriana Volpe e suo marito Roberto.

Adriana Volpe e suo marito in crisi? L’ex gieffina risponde una volta per tutte

Le voci di crisi si rincorrono in questi giorni, ma la conduttrice ha smentito nelle ultime ore. Lo ha rifatto oggi, quando le è stato chiesto se è in crisi con il marito. Lei ha smentito: “No no, non ho mai amato parlare del mio privato. Ho sempre cercato di proteggerlo, anche all’interno della Casa. Avevo un mio modo di comunicare con la mia bambina”. Adriana ha raccontato di aver trascorso sedici giorni in Svizzera e di essere tornata da poco a Roma, insieme alla figlia Gisele. Durante la diretta, però, più di qualcuno ha iniziato a scrivere che anche Zequila era in diretta su Instagram con Chi e che non stava parlando benissimo di Adriana. Quindi Giulia le ha chiesto di commentare questa cosa.

Adriana Volpe risponde in diretta a Zequila: fuoco incrociato su Instagram

Adriana ha detto: “Sai la differenza tra me e lui qual è? Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri. E ci sono persone invece che cercano il bello negli altri. Questa è la vera differenza probabilmente tra me e lui. A me piace tirare fuori il bello delle persone. Ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio. Ma senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto”. Ma Giulia ricordava che prima dell’uscita di Adriana dalla Casa tra i due ci fosse stata la pace. Una pace che evidentemente non era sentita, forse: “Bisogna sempre vedere nella vita se uno chiede scusa perché veramente lo vuole fare e lo sente o se invece in quel momento pensa di trarne vantaggio. E purtroppo nella vita ci sono persone che chiedono scusa solo perché c’è un fine, ma non perché sentono questo sentimento. Però vedi cosa succede? Che piano piano le intenzioni si vedono, escono”.

Licia Nunez, il commento di Adriana Volpe: “Non so quanto si sia aperta”

A questo punto Adriana ha detto di non voler dare importanza a Zequila e ha proposto di cambiare discorso. Altre dichiarazioni interessanti sono arrivate più avanti, quando la Salemi le ha chiesto di Licia Nunez. E questo è il pensiero di Adriana Volpe: “Faccio un po’ fatica a parlare di Licia, perché non capisco anche ultimamente, nelle sue interviste, perché abbia sempre un po’ un astio verso tante persone e verso tante cose che sono accadute. E non so quanto lei in realtà si è aperta e abbia fatto vedere chi è”.