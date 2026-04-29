Antonio Zequila furioso con Fagnani e Elena Santarelli: “Mai i visti i miei cm, io offeso”

L’intervista di Elena Santarelli a Belve sta facendo molto rumore. E qualcuno si è offeso. Quel qualcuno si chiama Antonio Zequila. L’attore, che nel corso del faccia a faccia è stato tirato di mezzo per il nomignolo che tanto lo fa infuriare, vale a dire “Er mutanda“, dopo aver sentito le dichiarazioni della moglie di Bernardo Corradi ha scritto un paio di Stories Instagram piccatissime, prendendosela anche con la padrona di casa del talk show, Francesca Fagnani. Alla giornalista ha chiesto diritto di replica (e non è la prima volta). A quanto pare il volto Rai non lo ha però ascoltato. Da qui lo sfogo.

Belve: cosa ha detto Elena Santarelli su Antonio Zequila

Si riavvolga rapidamente il nastro: che cosa ha detto Santarelli su Zequila a Belve? Nel corso dell’intervista è stato ricordato che Elena prese parte anni fa all’Isola dei Famosi. Nella stessa edizione del reality c’era anche Zequila. E fu proprio in quell’occasione che si cominciò a chiamarlo “Er mutanda” per via degli slip bianchi sfoggiati in Honduras.

Fagnani ha fatto notare alla showgirl che l’attore si sente perseguitato da quel soprannome. Santarelli non ha battuto ciglio. Anzi ha fatto ulteriore ironia: “Lo dovevo chiamare Mister Cachemire? Stavamo all’Isola dei Famosi… Si sentiva tanto grande con questa mutanda bianca. Con quel tipo di costume o sei un figo o non la metti. Poi addirittura bianca: devi essere importante per portarla di quel colore”.

A questo punto la giornalista ha ribadito che Zequila ha dichiarato in tempi non sospetti che il nomignolo è stato lesivo per la sua carriera e per la sua immagine. Anche in questo frangente Elena non ha fatto una piega: “Gli chiederò scusa…”.

L’arrabbiatura di Zequila: attacco a Francesca Fagnani ed Elena Santarelli

Non è la prima volta che Zequila critica Fagnani. Era già capitato quando a Belve fu ospitato Adriano Pappalardo con cui l’attore ebbe una delle liti più cult della storia della tv italiana.

E infatti Zequila, nello sfogo di poche ore fa, ha fatto menzione anche a quel faccia a faccia: “Prima nell’intervista di Pappalardo sono stato citato e offeso, ieri sera nell’intervista di Elena Santarelli sono stato offeso di nuovo, mi aspetto il diritto di replica dalla giornalista Fagnani”.

In un secondo post, che è stato successivamente cancellato da Zequila (ma ormai ha iniziato a circolare in rete e a essere ripreso), l’attore ha rincarato la dose sulla giornalista, attaccando anche Santarelli: “Considerando quindi con dispiacere che Francesca Fagnani non mi concede il diritto di replica, sono costretto a difendere la mia virilità, non i centimetri che Elena Santarelli non ha visto all’epoca dell’Isola dei Famosi”.

E ancora: “A volte la fame provoca sviste memorabili, le consiglio un bravo oculista per la vista e un bravo foniatra per la voce sgradevole che si ritrova”. Santarelli, tra l’altro, a Belve ha anche criticato duramente Chiara Ferragni per il caso “Pandoro-gate”, affermando di non credere alla spontaneità delle sue scuse. Ha inoltre rivelato di essere stata licenziata anni fa dal Tg4, dove aveva il ruolo di “meteorina”, dopo aver rifiutato un invito a cena galante di Emilio Fede. Per non farsi mancare nulla, ha anche avuto parole al vetriolo nei confronti di Fedez.